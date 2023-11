Explotan las redes: Javier Milei no confirmó el pago del aguinaldo a estatales

Llamado Biden habló con Milei y le avisó que no viene a la asunción

Ayer, con Alejandro Fantino, aseguró que desde su asunción se termina el financiamiento estatal a la obra pública , un tema sensible en extremo para las provincias, y para el medio millón de argentinos que dependen de ese trabajo.

Ahora apareció otro corte de una nota, realizada con Rodolfo Barilli, en el que el periodista de Telefé le consultó por los fondos públicos y, por ejemplo, si podría no pagarse los aguinaldos que debe abonar a los trabajadores estatales su administración.

La respuesta de Milei fue, conceptualmente, la misma que le dio a Fantino en cuanto a la obra pública: “Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Recortarán lo que tienen que recortar. Alberto se va a desligar de eso, eso es algo que tengo que enfrentar, pero hay que ir al equilibrio fiscal. En el primer año queremos alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”.

Nos quedamos sin aguinaldo los jubilados y trabajadores del Estado?

pic.twitter.com/HkjaTk2yDx — Lucía (@LuciadeLaReja) November 22, 2023

Tras las declaraciones, las redes sociales estallaron.

-milei no va a pagar aguinaldo

-falso no dijo eso

- *le muestra el recorte en donde literalmente dice eso*

-no pero pic.twitter.com/toEdHC5faf — el inco (@EpitafioDeSicil) November 22, 2023

Docentes, médicos, gendarmes, no se sorprendan si no hay aguinaldo en diciembre.

Dice Milei que él "dijo todo lo que iba a hacer" y que "habló sistemáticamente de hacer un ajuste". No era campaña de miedo al final, entonces?



pic.twitter.com/JX5mLYnvvY — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) November 22, 2023

Esta bien Javo, sacame el aguinaldo y la ley de alquileres, pero por favor, traé a Pizza Hut pic.twitter.com/1DqFUv2phf — Maio (@MaioLamas) November 22, 2023