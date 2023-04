Espert pidió entrar a Juntos por el Cambio: todos festejan

“Como Presidente de la Coalición Cívica ARI, recibí una carta de @jlespert, del espacio Avanza Libertad, en que expresa su preocupación por la crisis económica de un gobierno sin rumbo. En ella propone ampliar el espacio opositor, sumándose a Juntos por el Cambio para aunar esfuerzos y llevar adelante las políticas de estado que permitan superar la decadencia y promover el progreso y desarrollo sostenido del país”, posteó Ferraro.

“Para la Coalición Cívica, Juntos por el Cambio debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos. Por eso apoyo la propuesta de Avanza Libertad de sumarse a nuestro espacio. El país necesita de cada uno de nosotros para salir adelante”, completo.

Otro que se manifestó a favor del ingreso de Espert a la alianza que domina el macrismo fue el ex senador kirchnerista Miguel ángel Pichetto. “Ayer tuvimos una reunión y yo tengo una mirada totalmente positiva (sobre la llegada de Espert). Me parece que también el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y el presidente de la Coalición Cívica están de acuerdo", declaró el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y actual precandidato a presidente por el peronismo republicano, dentro de la alianza opositora.

image.png

También Gerardo Morales, gobernador jujeño, titular de la UCR y precandidato a presidente saludó el ingreso del ultraliberal a Juntos por el Cambio.

image.png

La llegada de Espert a juntos por el Cambio se daba por cierta desde hace tiempo. Desde el macrismo sacan cuentas y creen que el neoliberal, que pelearía la PASO por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, puede frenar la fuga de votos que por ultraderecha se podrían escapar hacia una postulación de algún candidato de Javier Milei.