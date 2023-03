Agustín Rossi y José Luis Espert se "mataron" en Diputados

El economista, que está negociando su entrada al macrismo en la provincia de Buenos Aires, recriminó en duros términos a Rossi no haber hablado, durante su exposición inicial, de la inflación, y lo calificó de “gran caradura”.

Con su tono habitual, Espert comenzó su intervención de la siguiente manera: “La verdad señor Jefe de Gabinete yo no sé cómo no le da vergüenza. En lugar de venir a brindar un informe a los representantes del pueblo, dedicarse 30 minutos de algunos números todos tirados de los pelos y luego venir acá a cagarnos a pedos. Una vergüenza”.

https://twitter.com/jlespert/status/1641125492903362574 La política del gobierno es la sustitución de importaciones, los resultados: 3 empanadas ¡NADA!



La política de Derechos Humanos, un curro. pic.twitter.com/sLV72nrYRD — José Luis Espert (@jlespert) March 29, 2023

Luego le dedicó una explicación de lo que él considera son los motivos de la inflación, a la que adornó también con algunos insultos y destratos.

"Un gran ignorante supino usted, la inflación es un fenómeno monetario, es ciencia, el mundo ya inventó la cura para la inflación y usted nos viene a hablar de fenómeno multicausal", sostuvo.

"Usted que es perezoso para aprender, le voy a explicar (…) ¿Tan difícil es que le entre a usted en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario?", remarcó.

Mientras Espert hacía su intervención, Rossi repasaba notas y datos, algo que enfureció al liberal: "Yo lo escuché atentamente y usted no tiene la educación de mirarme cuando le hablo, además de cobarde... mirame acá, no te hagas el canchero, caradura, no hablaste nada de la inflación", le espetó.

Rossi se refirió al tema cuando llegó el turno de las respuestas: “estuve 10 años acá, nunca me insultaron tanto como usted, tiene un mérito (...) supongo que es su forma fascistoide de expresarse, pero se lo quiero decir con absoluta claridad", le dijo.