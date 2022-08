Espert pidió "control de natalidad en los hogares pobres"

picante Espert no se arrepintió de llamar “enferma mental” a Miriam Bregman, y la chicaneó

A través de estas políticas se buscaba limitar la reproducción de aquellos que llevaban una “vida indigna de ser vivida”.

Entre los objetivos estaban los delincuentes, los enfermos mentales, aquellos con diversidad funcional física, los disidentes políticos, los pedófilos, los homosexuales, los haraganes, los dementes, los religiosos y los débiles. Al mismo tiempo, se alentaba la procreación entre miebros de la "raza pura", y había instituciones dedicadas a eso, donde oficiales del ejército alemán podían embarazar a mujeres seleccionadas genéticamente.

¿Pero qué dijo el autopercibido liberal para merecer semejante parangón? En primer lugar, pidió no dar más de dos planes AUH por madre, de modo que, si tuviera más de dos hijos, los subsiguientes quedarían por afuera del beneficio. Esto lo dijo convencido “de que hay mujeres que tienen hijos sólo para cobrar la AUH”.

Luego fue más lejos, y motivó las fuertes críticas. Preparó el terreno con que “si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable. Si vienen al mundo hijos no queridos, no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgt7uhHAZ_b%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=626e0fc0-dac1-4014-8d3b-7864746470f6&access_token=EAAGZAH4sEtVABADNVGss0mkTRI2MnifVE06DemSiZAmDJaySTKe8rdQwEEOVZCZCegjgGwCZAA6weodJl5HOAswrCHWEzrw3pVSoUwxgZAPE9s7XyGQl96NReucoNrdIKE7BJD6zgLZAcOkp0J5nyOCygnzQLULmieatvr5lqNZAhbCUyKgxsVfG View this post on Instagram A post shared by El Profe Romero (@elproferomero)

Finalmente, remató: "La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es alrededor de 4 o 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de clase media y media alta. Esto significa que, si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia".

El repudio en redes sociales fue fuerte, aunque hubo quienes lo apoyaron. Leé opiniones de los dos bandos.

https://twitter.com/LHDA16/status/1554080404390436864 El meme que inspiró a Espert pic.twitter.com/GXI040eOi0 — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) August 1, 2022 Twitter">

https://twitter.com/pedrocaminos/status/1553730661013504001 Espert, que se opuso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, dice que hay que adoptar políticas de control de natalidad sobre los pobres.

No, si en Argentina tenemos a los liberales más locos del mundo. — Pedro Caminos (@pedrocaminos) July 31, 2022

https://twitter.com/Miguel_Boggiano/status/1553846827606315009 “Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”. @jlespert dice lo que nadie se anima a decir y tiene razón — Miguel A Boggiano del 17% (@Miguel_Boggiano) July 31, 2022

https://twitter.com/MartnPeiretti1/status/1553877690402357250 Propuestas de los Libertarios:

-Espert(financiado por un narco): Hay que poner límite a la natalidad en los hogares pobres.

-Milei: vender órganos, abrir el comercio de órganos.

No son Liberales, son nazis, deben ser sancionados en la justicia y condenados socialmente. — Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) July 31, 2022

https://twitter.com/danimenendezok/status/1553895428625670145 Espert es una basura humana. Para todo hay un límite. La política se trata de construir una sociedad mejor y cuando se destila el odio hacia los sectores más humildes se rompen todos los lazos sociales. pic.twitter.com/F18NEqHIQN — Daniel Menendez (@danimenendezok) August 1, 2022

https://twitter.com/patsierra/status/1554120168128888832 Yo soy clase media, tuvo un solo hijo porque a uno podía darle una educación de excelencia. Los pobres deberían tener máximo uno. — Sierra (@patsierra) August 1, 2022

https://twitter.com/Alexis22xT/status/1554212396151062530 Ls gente pobre son los que mas hijos tienen y me parece perfecto que haya un control, por que si no después los tiene que bancar el estado — Alejandro Morales (@Alexis22xT) August 1, 2022