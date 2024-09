Escobar reveló la fórmula del éxito electoral que lo llevó a la Gobernación con 38 años: fútbol, doble beso y un jinglazo

En ese momento, el entonces candidato del peronismo apuntó que ahí estaba la clave. "La imagen se construye desde la popularidad. Yo era sapo de otro pozo, pero el tema deportivo es un tema global que involucra a todos. Las propagandas que se pasaban en la tele llevaban un pedacito de mi querido San Martín, de los jugadores. Mi viejo fue presidente, mi abuelo materno también. La gente vio lo de San Martín y funcionó. Por eso me reía cuando Macri hizo la campaña de jefe de Gobierno con Boca. Esto ya lo vi, lo viví. El deporte es pasión de multitudes", rememoró.

