Entraron tres pedidos de impugnación a la candidatura de Uñac

Los escritos, que buscan bajar la candidatura del líder del sublema Vamos San Juan, ingresaron al Tribunal Electoral Provincial el sábado, y el mismo domingo fue notificada el Gobernador, señalaron las fuentes.

Las posibilidad de presentar impugnaciones vence a las 00 de este martes. A excepción de las que apuntan contra la postulación de Uñac, hay vigencia hasta las 10 del miércoles.

Al tomar conocimiento de las presentaciones legales, el Gobernador expresó: "No soy yo quien deba hacer un análisis, será la Justicia quien deba expedir. Me he presentado porque estoy habilitado constitucionalmente, esto es lo que yo puedo expresar al respecto. Yo no modifiqué la Constitución, fue modificada antes de que yo llegara a la vicegobernación, así que no hay mucho más para agregar".