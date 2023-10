Enrique Conti, en Off the record: el recuerdo de Don Leopoldo, la idea de Política y el consejo a Orrego

El miércoles, el líder del Bloquismo disidente, Enrique Conti, participó de Off the record -el streaming de Política de Tiempo- y rememoró enseñanzas del ex gobernador de San Juan, Don Leopoldo Bravo, cuyo sexagésimo aniversario del primer gobierno se cumple hoy 12 de octubre. También expresó cuál es su idea de la actividad política. Además, confirmó que aconseja al electo Marcelo Orrego en cuestiones económicas.

El ex intendente de la Capital dijo que la situación económica actual no es una excepcionalidad en la Argentina. Incluso lo que sucedió con los dichos de Javier Milei sobre los ahorros en plazos fijos ya pasó de manera similar. "Esto pasó toda la vida. Cuando Menem estaba por asumir, luego de irse Alfonsín, Di Tella dijo que la venida de Menem significaba un dólar 're alto'. Eso llevaba a un movimiento importante en el mercado. Más reciente, Alberto Fernández hablaba de que el dólar en 60 pesos estaba bien cuando cotizaba en 40 pesos. Eso hizo que pegara el salto", comentó.

También explicó que el país va camino a una hiperinflación. "La hiperinflación arranca cuando no sabe los precios relativos. Por ejemplo, con un corte de pelo. Uno cobra 2.500, otro 3.500, otro 1.800. Eso pasa ahora. Uno va a la ferretería, pide cualquier artículo que trae cobre, y van a ver la variedad de precios", precisó. Luego acotó: "La Argentina tiene un promedio de 200 billetes por habitante. Chile tiene 65. Uruguay 60. Y Brasil 35 billetes. Tienen una emisión equilibrada, tienen una economía blanqueada -pueden cobrar los impuestos-, pero aquí es mucha la tentación de trabajar en negro porque es mucha la presión del Estado".

En este contexto tan complejo, Conti contó que asesora activamente al gobernador electo Marcelo Orrego. "Me tocó en suerte ser tres veces ministro de Economía de la provincia. Siendo muy jovencito, con 31 años, con Gómez Centurión. Después con Avelín y con el doctor Waldino Acosta. Tres gobernaciones complicadas con momentos difíciles para la provincia. Cuando Marcelo pide una opinión, trato de dársela lo más descarnada posible", dijo.

El bloquista disidente rememoró al difunto caudillo Leopoldo Bravo. Este jueves se cumplen 60 años del primer gobierno del hijo de Federico Cantoni y Enoé Bravo, el 12 de octubre de 1963. El hombre -diplomático de carrera- dio una enseñanza sobre la política tras la derrota que sufrió el partido en 1985. Y particularmente su hijo, homónimo, en Trinidad. "La política tiene un solo secreto: es ir. La primera vez la gente te va a recontra re insultar, la segunda vez te van a recontra insultar, la tercera te van a insultar", dijo. Entonces, Conti le preguntó si a la cuarta vez ya aceptaban al candidato. "No, en la cuarta van a decir 'por lo menos este es el único huevón que viene. Quererte, no te van a querer nunca'", respondió Bravo.

Ese es el concepto de política que maneja Conti. "Es la manera de hacer política. Los avances técnicos son importantes, pero la gente te tiene que ver a los ojos. Alfonsín, Menem y De la Rúa caminaron desde la Quiaca a Tierra del Fuego. Generalmente los medios de comunicación patean en contra porque los publicistas quieren hacer de vos un producto y después la gente te lo cobra. Por ejemplo, Alberto Fernández diciendo que te va a llenar la heladera. Después te tenés que esconder. La gente se hace de una idea de vos y después lo tenés que sostener o viene la decepción", explicó.

Asimismo, recordó la militancia en el partido de la estrella: "Mi hija nace el 3 de septiembre de 1983, la elección era el 30 de octubre. Llegué al sanatorio como a las dos de la mañana y me preguntaron la profesión. Dije Contador Público Nacional. Pero no me creían, porque me miraban y estaba enchastrado de pintura por haber pintado 'Bravo por San Juan' en la avenida Libertador. Hoy no se hace. Todo es profesional".

