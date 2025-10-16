En San Juan, ¿Sturzenegger?, mucho cara a cara, poco acto grande y decisiones de última hora en el tramo final hacia las legislativas

Restando apenas una semana para el plazo obligado de cerrar la campaña con vistas a convencer al electorado de votarlos, los candidatos tejen estrategias para dejar su mensaje bien claro y ganar en las urnas del domingo 26 de octubre , cuando en San Juan se elegirán 3 diputados nacionales y en la contienda hay 9 listas en carreras. Exceptuando al orreguismo, en las otras fuerzas, las que contestaron la consulta de TIEMPO DE SAN JUAN marcaron que el panorama se resume en una única visita nacional prevista, poco acto grande, fortalecer las caminatas y el cara a cara con los vecinos que es lo que principlamente se viene haciendo, y la indecisión sobre qué actividad será el broche final, en busca de la opción que más aporte a un triunfo.

La normativa electoral argentina establece que el cierre de campaña para las elecciones legislativas de 2025 debe producirse 48 horas antes del inicio de los comicios. Durante este período, conocido como veda electoral, se prohíben una serie de actividades proselitistas y de difusión. Para las elecciones legislativas generales del 26 de octubre de 2025, la veda comenzará a regir a partir del viernes 24 de octubre.

En el caso de los peronistas, desde el frente Fuerza San Juan que lleva a Cristian Andino como cabeza de lista informaron que no está definido qué se hará. Se espera una reunión con los responsables del comité de campaña en los próximos días para decidir la jugada. Sí adelantaron desde el PJ a TIEMPO DE SAN JUAN que lo más probable es que no se realice ningún acto grande. Las fuentes dijeron que consideran que "viene todo muy bien, así que es muy probable que se siga con las actividades que se vienen haciendo". No obstante, no descartaron que en algún departamento se haga un acto importante, pero nada multitudinario, con la idea de seguir imprimiendo un sello de austeridad a esta campaña.

En La Libertad Avanza, que lleva como cabeza de lista a Abel Chiconi, tampoco tienen definido cuál será el cierre. Explicaron que este tema se define junto con Nación, es decir, que están esperando lo que se plantee desde el comando que encarna Karina Milei. Sí adelantaron que es "casi segura" la visita de un miembro del Gobierno Nacional para apoyar a los candidatos pero no serán ni Javier ni Karina como se ha dado en otras provincias. Suena con fuerza para venir a San Juan el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pero falta confirmar. Si viene será para la semana próxima, cerca del 20 de octubre.

Desde el centro de operaciones de Provincias Unidas, que lleva como cabeza de lista a Emilio Baistrocchi, informaron que no tienen previsto un acto masivo para cierre de campaña, sino que los candidatos seguirán caminando las calles de San Juan escuchando a la gente y sus necesidades. Además, se realizará el streaming "Abrimos el debate", poniendo a disposición el espacio para que los candidatos que quieran se sumen a debatir ideas, y también para mostrar las iniciativas en las que se vienen trabajando. El streaming será este jueves a las 20,30, desde la sede partidaria, ubicada en Mendoza 1355 (S). "La elección de hacer un cierre así se debe a los principios del frente, a través de los que se busca terminar con las viejas prácticas de la política. Somos conscientes de que la gente la está pasando muy mal y hacer un acto de cierre de campaña masivo es darle la espalda a esa realidad", destacaron.

Por el lado del Partido Evolución Liberal, el candidato en primer término Sergio Vallejos informó sucintamente que todavía no tienen nada definido.

Los que sí tienen un plan diagramado son los candidatos del Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad. El candidato a diputado nacional en primer lugar, Cristian Jurado, adelantó que "nosotros charlamos realizar el acto de cierre de campaña en la Plaza 25, un acto con oradores donde van a hablar los principales candidatos, vamos a expresar un poco las propuestas y la postura del Frente de Izquierda sobre la realidad provincial y la realidad nacional del país, porque estamos en un momento muy difícil. Estamos eligiendo diputados nacionales y después ese acto va a terminar con una caminata en la Peatonal. Este acto va a ser el jueves de la semana que viene". Y agregó sobre las razones de este formato que "nosotros siempre hicimos actos al aire libre, nos parece como un símbolo político, la Plaza 25, siempre tuvimos la plaza como centro de reclamo también de todos los sectores que durante todo este tiempo fueron castigados por el gobierno de Milei".