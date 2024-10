En San Juan, con el "corazón en la boca" por el destino del Presupuesto Nacional

Por cadena nacional y en el prime time de la televisión argentina, el presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 el 15 de septiembre pasado en el Congreso. El plan económico no negocia el déficit cero y promete profundizar el ajuste. Es más, hubo un pedido de esfuerzo extra a las provincias. Aún sin certeza sobre el destino legislativo de la norma presupuestaria nacional, en San Juan siguen de cerca los movimientos en Diputados y Senadores. Fuentes en off analizaron el panorama: qué sería lo peor que podría pasar y qué es lo que más le conviene a la Provincia.

Ante los pedidos de negociación de ciertos ítems, el presidente Milei fue al hueso y fiel a su estilo, dijo que no le importa si el Presupuesto no es aprobado, que gobernará usando el del 2023. “No me preocupa que no se apruebe el presupuesto. Gobernaré con el de 2023. No es mi problema si el Congreso no lo quiere aprobar”, apuntó el jefe de Estado.