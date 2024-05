En Off the record, Gramajo adelantó que San Juan será sede de un encuentro federal de intendentes

El miércoles, el líder del San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. El exintendente de Chimbas adelantó que San Juan será sede de un encuentro federal de intendentes y dirigentes del peronismo y de otras extracciones ideológicas. También habló de una posible lista de unidad en el Partido Justicialista.

El exjefe comunal marcó que "las elecciones del 2025 tienen un trasfondo nacional" y que "el justicialismo tiene mucho que analizar, que dialogar. Los problemas del justicialismo no tienen nada que ver con la comunidad. Lo política pasa a un tercer o cuarto plano".

Por eso, Gramajo razonó que "hay que salir del Partido Justicialista y construir un espacio plural donde tengamos lugar los diferentes sectores que representamos los intereses de la gente". Revalorizó los gobierno de José Luis Gioja y Sergio Uñac: "Desde el 2003 a la fecha no recuerdo sanjuaninos durmiendo debajo del puente de la Circunvalación", pero dijo que hay que buscar una "renovación".

"Hoy no estamos votando a los partidos políticos. Es más amplio. No termina en la calle 25 de mayo y Alem ni la Mitre y Alem (sedes del Partido Justicialista y del San Juan Te Quiero). Milei lo interpretó y así fue presidente. La gente está expresándose en relación a otros atributos que busca en los dirigentes y no en los partidos políticos. Hay que abrir el juego, escuchar y dialogar. Los jóvenes hoy no tienen espacio", expresó el exintendente de Chimbas.

Si bien no dejó afuera al PJ y continuará en la discusión por la conducción del partido porque "vamos a buscar el diálogo y tender puentes", dijo que "no es bueno ver dos personas peleándose de manera permanente" y que sostuvo algunas charlas con Gioja y Uñac para confeccionar una lista de unidad: "No me voy a pelear con compañeros".

Por ahora, Gramajo está enfocado en un armado que "se va a ver reflejado en los próximos días. Estamos construyendo un espacio importante que tiene que ver con la Argentina, con líderes regionales, con una mirada crítica, pero con un espíritu de construcción". El chimbero adelantó que "en los últimos días hemos avanzado muchísimo. Tiene que ver con la construcción de la Argentina que queremos con muchos dirigentes que tengan conocimiento real y que lo podamos volcar a los municipios". Con picardía, Gramajo indicó que habrá referentes de Mendoza, San Luis, La Rioja, Tucumán, Santa Fe y con La Pampa.