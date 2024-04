En el IPV de San Juan, el 80% no paga la cuota y se busca hacer más accesible el sistema

Este dato no es menor porque el IPV se maneja con un sistema solidario, es decir que el pago de las cuotas es fundamental para poder emprender la construcción de nuevos barrios y darles un techo digno a otros que están en la lista de espera hace años.

"Por supuesto, que la situación económica que hoy se vive incide también. Hay mucha gente que se manifiesta que 30.000 o 40.000 pesos de cuota no la puede pagar y, bueno, se está trabajando a ver cómo flexibilizamos los modos de pago. Hay un equipo que está trabajando en gestión de cartera para mejorar, inclusive llegar a los diferentes departamentos alejados, porque por ahí también tiene que ver con un tema de la distancia. Se está trabajando también que a través de un botón de pago puedan estar pagando las boletas. Estamos trabajando para mejorar la situación porque es grave la morosidad".

Evalúan cambios en cómo se cobra la cuota del IPV

¿Cuál es el promedio de cuota que se paga hoy por una casa del IPV? Entre los 30.000 y 40.000 pesos respecto de los barrios nuevos, informó Peralta, valores que se ataron al índice de variación salarial. "El índice de variación salarial aumenta, como ustedes bien saben, no acompañando los aumentos que tenemos en cuanto a la construcción. O sea que estas cuotas ni siquiera cubren el valor de una construcción", analizó la titular del IPV.

En este marco, Peralta dijo que están revisando la metodología de cobro o de actualización de las cuotas: "Siempre se está revisando", aseguró.

¿Qué opciones están en estudio en el IPV? "Está en revisión. Que baje el índice que el de variación salarial es un poco difícil, sabiendo que la variación salarial no aumenta y no acompaña con los aumentos del resto de las cosas", dijo. Además, descartó que se busque hacer más cara la cuota: "No. Se entiende que no. Porque con la situación que hoy se ve en el país, no podemos estar aumentando la cuota más de lo que ya está".

En resumen, la funcionaria aseguró que lo que se está evaluando son reducciones de cuotas o que se extienda el plazo en años del pago de las cuotas. "Se está trabajando para ver cómo se hace más accesible", destacó.