IPV: qué pasará con los sorteos de casas en San Juan

Respecto para qué departamentos de San Juan será la convocatoria, Peralta, en diálogo con Canal 13 San Juan, informó que no está definido, "porque todavía estamos evaluando cuáles serían los barrios que están para ser sorteados. Está en proceso de evaluación, por eso no estamos en condiciones de ni siquiera de establecer una fecha".

También Peralta detalló sobre la metodología que podrían seguir que "la idea es que el sorteo sea cuando estemos próximos a terminar el barrio, porque si no se genera demasiada expectativa y a veces con las condiciones financieras que hoy el país está atravesando no es viable terminar una obra en una fecha establecida. Entonces la expectativa es muy grande para las familias y no queremos jugar con eso".

image.png Elina Peralta, directora del IPV de San Juan.

En este marco, la directora del IPV consideró que "lo más viable es hacer el sorteo próximo a poder terminar una obra".

En San Juan la demanda de casas sigue siendo importante. Más con las condiciones de los que alquilan que se vuelven cada vez más insostenibles con la inflación. La construcción de la vivienda social es una solución que en los últimos años ha apuntado a la clase media y clase baja en la provincia pero se ralentizó en los últimos meses debido a la falta de inversión nacional anunciada por la gestión de Javier Milei. Sin la llegada de fondos nacionales para obra pública, Orrego debe apelar a fondos de las arcas provinciales para sostenerla, también para evitar que se caigan los puestos laborales que conlleva.

Peralta se mostró medida en decir cuántos sanjuaninos están a la espera de una vivienda. Sobre la cifra, expresó que "no sabría decir a ciencia cierta, pero sí es mucho. En este momento de las obras que tenemos activas estamos cubriendo 4.000 viviendas, que no es menor, repartido en los diferentes departamentos de San Juan, pero siempre es insuficiente la respuesta a la demanda habitacional".