Emilio Baistrocchi, a fondo: el recuerdo de su abuelo, la decisiones clave de su gestión y una firme declaración

-Yo creo que la evaluación que se hace es la valoración de las cosas que se han hecho en este municipio. Siempre haciendo cosas: haciendo pavimento, haciendo plazas, poniendo luminarias, haciendo, haciendo, haciendo, generando cosas que en este municipio no se generaban hacía décadas. Un municipio ordenado que invierte no el 92% como antes en personal y el 2% en obra pública, sino el 20% en obra pública. Tenemos cercanía con nuestro personal, una buena constitución de equipos de trabajo y por, sobre todo, digo, hacer.

Hoy quizás en política y desgraciadamente también en las notas o las noticias, se lleva la atención la justicia, el qué dirán, las peleas, los conflictos que pueden surgir en una campaña o en una elección.

Yo creo que la política tiene que ser todo lo contrario, así que nosotros respecto al electorado siempre le hemos propuesto que lo que hay que votar es gestión, nuestras propuestas de campaña que están escritas, que vos las tenés, que nosotros las hemos presentado ya hace un tiempo, que se las hemos presentado a la ciudadanía. Y eso es un dato no menor. Hay 22 candidatos y no sé si hay muchos que se han sentado a escribir o a plasmar una idea en un papel.

Yo creo que también tenemos que ver la conducta y la seriedad en el trabajo de cada uno. Las campañas tienen que dejar de ser el indisponer al otro o el tratar de judicializar todo. Creo que tenemos que ir hacia una sociedad que avance en base a gestión y a hechos. En esta campaña y para lo que viene.

- ¿Qué extra propone Emilio Baistrocchi para los cuatro años siguientes en caso de ser electo intendente?

-Nosotros en el 2019 que nos enfrentábamos con un intendente en ejercicio, hicimos las cosas un poco como las estamos haciendo hoy y como estoy acostumbrado a hacer las cosas. Las ideas que teníamos, lo que pensamos, lo plasmamos, lo presentamos, tuvimos mucha cercanía con el vecino y nos terminaron eligiendo. Hicimos prácticamente todo lo que plasmamos y lo que propusimos. Entonces, el plus y el extra hoy en política es cumplir con la palabra.

Siempre se habla del teorema de Baglini en esto, que mientras menos chances hay de ganar, más alocadas son tus propuestas y después quedas mal con la sociedad porque generás grandes promesas que después son incumplibles. Bueno, también acá hay un ida y vuelta en esto, por supuesto que además de la propuesta alocada hay quien la cree, pero tal vez en función de una necesidad. Nosotros sabemos que existen esas necesidades, pero hay una conducta o un pensamiento muy respetuoso.

Lo nuestro es propuesta, hicimos 40 kilómetros de pavimento, planteamos hacer 40 o más, nunca se han hecho 40 kilómetros de pavimento en una gestión. Hicimos 38 plazas en 38 meses, tuvimos 10 meses que fueron de pandemia. Bueno, proponemos hacer 48 en los próximos 48 meses de gestión. Fue la gestión que más invirtió en luminaria, terminamos ahora en noviembre con la luz LED en toda la Capital, vamos a pasar a las avenidas, las plazas cabeceras y los puntos comerciales también con luminaria LED y así muchas otras cosas más. Pero lo importante y el compromiso que asumimos es que nosotros somos capaces de hacer lo que decimos, porque ya lo hemos hecho. Entonces no estamos hablando de grandes promesas o de cosas que no puedan hacer.

Hoy después de 30 o 40 años tenés las grandes avenidas repavimentándose, tenés la plaza 25 de Mayo recién restaurada, inaugurada, tenés 38 plazas barriales en función de un programa que hemos hecho, tenés las veredas del centro como nunca había pasado arreglándose y así con muchas cosas. Pero eso, también nos ha permitido el ordenamiento interno que hemos generado en el municipio, la seriedad, el compromiso y hacia afuera también el contacto con el vecino.

Sobre todo, no te voy a decir que he llegado a los 115.000 capitalinos y a los 67.000 domicilios que puede llegar a tener Capital, porque es mentira, pero a través de las instituciones no gubernamentales, los clubes, las uniones vecinales, los centros de adultos mayores, a través del presupuesto participativo que nosotros generamos, a través de la planificación estratégica participativa, hemos tenido un gran caudal de participación y de conexión con los vecinos. Y esas herramientas, esas condiciones son las que vamos generando con nuestros vecinos para ir nutriéndonos de esas necesidades y generar soluciones. Estoy muy conforme con lo que se ha realizado en estos cuatro años, no solamente como intendente, sino que te lo digo como vecino, porque veo cómo vamos avanzando y eso es lo que proponemos básicamente a los vecinos, que sigamos creciendo de forma a ser y sostener.

-Interesante uno de los últimos spots que ustedes realizaron, que tiene que ver con esto, con esta dinámica del político y de ponerse desde ese lugar y también interpretarlo diciendo “a mí me molesta lo mismo que a vos” ¿De dónde nació?

-Yo nunca me he planteado a mí mismo como un político o un político, porque yo soy vecino de la Capital de toda la vida. No lo siento como una categoría separadora. Sí, me recibí de abogado, trabajé en lo mío, después tuve un primer contrato allá por el año 2006 en el Estado, después me convocaron para participar en esto y yo creo que está bueno participar en una actividad que es la que nos permite hacer y la que nos permite lograr también cambiar realidades. Y si no participas, es como que después tampoco te podes estar quejando siempre. Yo por eso me involucré en esto. Las cosas que cuando yo estaba en mi casa, cuando era un vecino y las veía mal, hoy las sigo viendo mal. Hoy que me ha tocado la posibilidad de decidir y de hacer las cosas.

Nosotros llegamos acá y había 4.000 empleados y 800 no existían. Digo, de 4.000 empleados, 800, no 8, no 80, 800. Entonces este tema del ñoqui, del que no trabajas, nosotros hicimos una reducción drástica de toda esa gente que cobraba sin trabajar. La planta política que hoy todos proponen que van a bajar se establece por ordenanza. La primera ordenanza que se sancionó acá fue reduciendo la planta política, con la reducción de la planta política al 20%, eliminando a la gente que cobraba sin trabajar.

Con todos los ordenamientos que hicimos económicos a nivel municipio, gastos de telefonía celular, de estacionamientos gratuitos que se entregaban a los amigos que los funcionarios conocían y muchísimas cosas más. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer, hice lo que pienso que debe hacer la política, con mucho costo, ¿sabes? Con mucho costo político, porque yo te digo que sacamos 800 personas, son 800 personas que están enojadas conmigo, que ahora tienen que ir a trabajar para cobrar. Te dije que redujimos el 20% de la planta política, hay un montón de gente que quería ser funcionaria en esta gestión y de repente dejó de tener la posibilidad.

Había 3500 obleas del ECO repartidas de manera gratuita, lo que no solamente era una locura, o que muchos tenían privilegios y ellos no, sino que convertía al ECO, que es un sistema de estacionamiento controlado público, en insostenible e inviable económicamente.

- ¿Alguno de esos te terminó dando la razón?

-No lo sé porque tampoco les pregunté, pero cuando yo, ahora esta semana por ejemplo me he reunido dos veces con monitores urbanos y chicos del ECO y les digo, ¿ustedes recuerdan la cantidad de obleas de estacionamiento que había para estacionar gratis? Bueno, algún día parate y pregúntales a ellos. Y sí, todos lo sabían, pero además eso también hace adentro a la institución, al institucionalismo le hace mal, porque ellos saben que hay gente que cobra sin trabajar, ellos ven que están trabajando para un estacionamiento controlado y que todo el mundo estaciona gratis, ellos saben de los privilegios y que esos privilegios vienen generados desde la política o desde la mala política, o mejor dicho desde los políticos que hacen mal las cosas. Entonces, en este sentido nosotros hemos ido tratando de hacer lo que corresponde, pero bueno, evidentemente eso también te genera costo. Y por eso es que muchas veces se tiene, o lo deben tener en cuenta, me imagino yo, desde la política y por eso muchas veces no decimos que no a cosas que tenemos que decir que no, tajantemente.

Digo, si este país en los 220 años que tiene no ha tenido políticos que hayan venido de otro mundo o de otro país, somos de acá, con la misma idiosincrasia, con la misma cultura, y el sistema político también tiene algo como que te tiene y te sostiene y si vos haces cosas diferentes te termina expulsando. Pero bueno, yo entiendo que represento a una sociedad que me representa, en eso yo siempre estoy muy tranquilo porque el día que yo la deje de representar o que ella me deje de representar a mí, bueno, los caminos seguirán de manera separada, pero yo todavía creo que estas cosas hay que cambiarlas, que hay que mejorarlas, que se pueda hacerlo, pero bueno, esto lo tenés que hacer con convicción, con decisiones firmes y no te tiene que importar tanto el qué dirán, sino uno se vuelve loco.

Entrevista Emilio Baistrocchi - Parte 2

- ¿Cuáles han sido las principales obras que aún hoy pasas por ahí y decís, bueno, lo logramos, esto fue un éxito de la gestión?

-Mirá, las obras más lindas de inaugurar, las que más emotividad tienen son las plazas. Una plaza, por más chiquita que sea, en un barrio, que te cambia la fisonomía, la verdad que esa es la parte más linda. Cosas que quizás me voy a acordar y que la tengo en los relatos de mis viejos, digo, esto de las avenidas que siempre estuvieron rotas y hoy la Ignacio de la Roza ya está repavimentada, está repavimentándose la Córdoba y después seguimos por la Libertador y que tengo el recuerdo de esto de que mi abuelo, en el año ‘34, fue el primero que las pavimentó, bueno, eso de repente a mí me satisface y me enorgullece, porque estoy repavimentando sobre calles que pavimentó hace 80 años mi abuelo o poniéndole pavimento encima del sistema cloacal que fue el que se originó entre el año ‘34 y en el año ‘38, eso me gusta mucho.

La Plaza 25 de Mayo, pese a todos los dimes y diretes, que creo que tuvieron más una razón política y de campaña porque se inauguró ahí muy cerquita, a mí me llevaban mis abuelos, mis tíos, a darle comida a las palomas, a jugar, porque mis abuelos vivían en la Catamarca, antes el centro antes era un vecindario, yo tengo muchas fotos que me las muestra mi vieja, de niño, claro, ahí dándole de comer a las palomas, bueno, y en esa foto yo ya le veía los pisos rotos a la plaza, ¿entendés? 72 años con una plaza principal de la Ciudad Capital de San Juan completamente deteriorada, con cableado aéreo, sin riego, con la fuente que no le funcionaba, con el piso deteriorado, yo decía, che, pero ¿cómo puede ser? Estaban las críticas, ¿eh? Estaban en el medio las críticas, y hoy también, digo, hicimos la restauración, eso estaba declarado patrimonio histórico, pero no se le daba ese tratamiento, porque el patrimonio histórico nosotros lo tendríamos que mantener impecable. Y cuesta tocar algo también tan central, ¿no? Porque en el medio de eso, bueno, un intendente a veces piensa, quizás van a venir estas, van a venir las críticas.

Hoy todo se critica, a mí me resulta más fácil hacer que después discutir las cosas. Mirá, cada cosa que hemos hecho, generalmente lleva una aprobación por licitación, pasa por el Concejo y se vota. En estos tres años y medio, el 97% de las ordenanzas se han aprobado acá por unanimidad. La Plaza 25 de Mayo tuvo su proyecto, su licitación, después por supuesto, todo se discute y todo se opina.

A la Avenida Central había que repavimentarla, porque está muy deteriorada, y cuando lo estamos haciendo, existe queja o crítica. Digo, qué loco, ¿no? Porque después de 50 años de lo que se está haciendo, la gente nos pedía que lo hagamos y está la crítica. Hoy queremos que nos pavimenten las calles, pero no queremos que las corten. La Central se hizo en tiempo y forma, la calle Urquiza, los dos tramos se hicieron en tiempo y forma. La Plaza 25 teniendo un plazo de obra de 6 meses, se terminó en 7 meses. Digo, uno es más, en una obra pública de esa envergadura y de esa naturaleza, está perfecto. Como hoy todos lo ponemos en tela de juicio, ¿no? Absolutamente todo. Esto creo que tiene que ver con parte de lo que nos pasa como país. Hoy tenemos una sociedad híper segmentada, sumamente dividida, donde no tenemos términos medios, donde no generamos equilibrio, no generamos consenso. Terminamos defendiendo a ultranza las cosas que se hacen bien y también las que se hacen mal por parte de personas. Y dejamos de lado las instituciones, dejamos de lado las reglas, dejamos de lado todas las cosas que se tendrían que hacer un país o que tendrían que hacer que las instituciones son serias. Y terminamos persiguiendo modelos personales. Y así estamos. Yo propongo algo diferente porque lo creo.

Cuando estuve en el Ministerio del Gobierno hice lo mismo y acá hice lo mismo. Porque lo primero que me fijo es la gente con la que voy a trabajar y que esté bien. Y en ningún lugar nunca tuve un problema con los empleados. Eso denota que uno se interesa. No me gusta que las cosas sigan como están.

¿Por qué esto se hace así? ¿Y por qué siempre se ha hecho así? Bueno, no. Tenemos que tener un nuevo código de procedimiento penal que sea acusatorio, que sea oral. Tenemos que tener una ley de flagrancia. Tenemos que digitalizar el registro civil. Tenemos que mejorar el ECO, hoy modernizarlo con una aplicación digital. Tenemos que informatizar todo el municipio y tenemos que tener expediente electrónico, no seguir gastando papel. Bueno, eso es parte de lo que yo soy, parte de lo que yo propongo, pero además parte de lo que he demostrado. Yo creo que cada uno en su vida, si a vos vienen y te proponen una cosa ahora o te prometen algo a 20 años y que vos dudás que vaya a ser así, creo que vas a tomar lo que estás viendo. Bueno, nosotros hoy, algunos lo hacemos, pero también tenemos parte de la sociedad que tiene esa expectativa de que el lugar donde estamos vamos a pasar a un nivel muy superior en función de cuestiones mágicas y no de trabajo. Yo creo que desde esto o de esto se sale con trabajo, no con soluciones mágicas, y generando mayor cantidad de acuerdos y de consenso. Fíjate, con esto se concluyo. Con este sistema electoral somos 22 candidatos en capital: somos los únicos que hemos presentado propuestas por escrito. Digo, esas son las cosas que tendríamos que analizar. Qué loco que no haya pasado con los 22 candidatos. Porque digo, criticar lo hace cualquiera, hablar lo hace cualquiera, prometer lo hace cualquiera.

- ¿Sentís que hubo mucho intento en este caso de la oposición de nacionalizar incluso la campaña en capital, en municipios?

-Sí, sin duda. Pero bueno, también es parte de una estrategia. Ellos de repente no podían, porque no están en gestión, no podían mostrar gestión. Entonces lo que van a hacer, y hoy es tratar de decir o tratar de criticar. En vez de, te repito, si yo voy a ser candidato lo primero que voy a hacer es presentar por escrito un plan y un programa de trabajo. Digo, porque voy a gobernar una provincia, no voy a manejar mi casa. Esa chabacanería a mí me sigue causando espanto. Y el tema es que no se cambie y que no se dé a otra forma. Y el tema es que nosotros sigamos acostumbrados a que nos digan esas cosas, ¿no? Pero sí, se ha nacionalizado mucho, tiene que ver en función de lo que te dije recién, de que todas estas antinomias que crean adeptos, acólitos, en donde o sos de River o sos de Boca o sos de esta persona o sos de aquella, te termina separando.

Creo que siempre debería ser que la provincia de San Juan define con autonomía sus autoridades. Nosotros somos San Juan, debemos ser San Juan, somos un país federal, nos tenemos que dar nuestras propias autoridades. Después, cuando vengan las elecciones nacionales, optaremos en función de lo que queremos.

-Algo que te haya dejado, que te haya dicho un vecino a lo largo de este tiempo, en donde el contacto quizás es más mano a mano, es más cara a cara, y que te haya parecido significativo

-Son muchas cosas. Buenas y malas y otras que te dejan para pensar. Por ahí la falta de coincidencias que yo veo muchas veces entre vecinos que viven en dos casas pegadas, donde uno quiere A y el otro quiere B, y vos te encontrás en el medio ya tratando de solucionar una cuestión de gestión sino un tema de convivencia. Y después lo que sí me regocija es el tema este de que todavía veo en la gente con estas ganas de mejorar, de prosperar. Porque por ahí vos inaugurás una plaza y alguien te va a decir, acá no hay que aplaudirte, es tu trabajo, pagamos los impuestos. Así que seguilo haciendo, chau. Pero no es así, porque si así fuese, todos tendrían que haber hecho lo mismo que hemos hecho hoy en materia de infraestructura y un montón de cosas. Pero todavía está ese agradecimiento, esa gente que realmente quiere al departamento, que siente a la Capital y que quiere que prosperemos. No tengo alguna frase puntual o particular, pero sí esta necesidad del vecino de que lo escuche, me ha tocado estar, no sé, a 12 de la noche comiendo un asado en la casa de la Villa Yupanqui, en la casa del Presidente de la Unión Vecinal, que creía que me había invitado a una reunión por la Unión Vecinal. Y no, él me ha invitado a un asado con él para comentarme de su vida y las necesidades del lugar. Y generalmente son aquellas personas que más dificultades tienen, las que más empeño y más compromiso le ponen, ¿sabés? Y las que más golpean la puerta y las que más decididas son y más persistentes al momento de cambiar o de tratar de cambiar su realidad y la de sus comunidades. Por ahí, aquellos que tenemos las cuestiones más solucionadas somos los que más individualistas somos, los que menos nos importan los otros. Yo creo que el compromiso es de todos. Si bien el funcionariado va pasando y es el que nos representa y el que tiene que hacer, nosotros tenemos que tener el compromiso de participar, de generar y también de controlar. Pero bueno, todavía vivimos en una ciudad y en una comunidad en la que medianamente nos conocemos, en que las caras se ven a diario. Y en esto creo que todavía tenemos la posibilidad de ir mejorando. Y espero que así sea.