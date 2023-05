Elisa Carrió confirmó que será precandidata a presidenta

"Me mudo a Capital, voy a ser candidata y el 24 (de junio) van a conocer la fórmula", declaró la ex diputada a Clarín, luego de su jura como abogada matriculada en el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. El diploma le fue entregado por un ex compañero del extinto Acuerdo Cívico y Social, el radical Ricardo Gil Lavedra.