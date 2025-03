Elisa Carrió confirmó que será candidata y disparó contra los Milei: "Son marginales"

Carrió, que ya fue diputada nacional en tres periodos distintos y que había considerado alejarse de la función pública en 2020, estimó necesaria su presencia en la Cámara baja ante la posibilidad de tener que tomar decisiones en una eventual crisis política y económica y ante el envío de un nuevo acuerdo con el FMI al Congreso, que el Gobierno busca conseguir en los próximos meses.

“Vamos a garantizar el acuerdo con el Fondo, con una condición: que no se use para sostener ni planchar el dólar. Eso es lo que quieren esconder. El staff no va a consentir darle para que el Gobierno intervenga en el mercado, y creo que el Congreso no se lo tiene que permitir, pero es lo más importante para la gobernabilidad. Es importante que la CC esté en las bancas”, explicó Carrió.

Escándalo cripto

Por otro lado, analizó a las principales figuras del Gobierno, consultada por el escándalo cripto que involucró a la cúpula del Ejecutivo, tanto al Presidente como a Karina Milei. “Es una estafa piramidal. Se benefician los Milei. Por eso [Hayden Mark] Davis dice que la plata era de la Argentina, ¿de qué Argentina? De Milei”, sostuvo la exdiputada.

La nacida en Resistencia, Chaco, evaluó que no sería necesario iniciar un pedido de juicio político al Presidente -”como no se lo pedí a Néstor Kirchner en 2004 cuando teníamos un informe sobre la obra pública”, dijo- pero aseguró tener testimonios de testigos sobre hechos de corrupción sucedidos en la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) y mencionó que estaría relacionado con $LIBRA. “Los actos de corrupción se cometieron en el financiamiento de campaña, en el pedido de dinero (...) Esto va a salir después por el exterior (...) No será ahora, será el año que viene”, estimó.

Carrió deslizó que una de las principales responsables del escándalo cripto fue la secretaria general de presidencia, Karina Milei, a quien caracterizó como “la cajera”. “Como dije en 2003 que la cajera era De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, advirtió y apuntó contra el Presidente: “Lo veo autoritario”.

antes de eso, había calificado al presidente y a su hermana como "marginales".

“Vamos al autoritarismo. El enfoque que hicieron en la Legislatura es igual al de Cristina [Kirchner]”, dijo con respecto al discurso del jefe de Estado en el inicio de las sesiones ordinarias. Y desenfundó contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “A Toto yo lo quiero, pero que es carry trade y que sus amigos están ganando fortunas, no tengan dudas”. Le dejó un mensaje al presidente del Banco Central: “Bausili, cuídate, que sos una buena persona, pero el Banco Central tiene que tener autonomía. Festejan todos en Punta del Este la plata que están haciendo”.

En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de sostener la “institucionalidad” en el país: “Frente a la incertidumbre internacional, nosotros tenemos un deber: mantener la gobernabilidad. Impedir que la Argentina pierda lo que conquistó con un enorme sufrimiento, que es la inflación”. Y mencionó que no cree que el escándalo vaya a tener una sentencia en la Justicia.

“Creo que el fiscal Taiano va a acumular la prueba, pero que la jueza Servini de Cubría no va a hacer nada, porque hay que estar con el sistema. La quiero y la respeto, pero sé que no va a hacer nada, porque hay un dicho en los tribunales: hay que estar con el sistema. A lo largo de la vida, uno no termina buscando la perfección, sino viendo lo bueno en algunas personas”, opinó.

Jueces para la Corte Suprema por decreto

Más tarde, Morales Solá le preguntó su opinión acerca de la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Lilita no dudó: lo calificó de “inconstitucional” y explicó que el principal motivo se debe a que el artículo con el que el Gobierno justificó la decisión es antiguo y fue confeccionado en una época donde el receso legislativo era de seis meses. “Es impensable ese artículo. Un juez es juez, un fiscal es fiscal, un juez de la Corte es juez de la Corte, no es un empleado a sueldo de la Nación”.

Sin embargo, analizó que los actuales jueces de la Corte tienen “la dificultad” de negar los decretos ya que ellos también “aceptaron ir por decreto”. Tal es el caso de Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz, que primero fueron enviados por decreto por Macri, a pesar de que luego fueron votados en el Senado.

Carrió adelantó que presentará una “acción declarativa de certeza para declarar la inconstitucionalidad de la norma que invoca el Presidente”. “No se puede. Yo me voy a presentar. Si no, el año que viene, en el receso, le estamos dando la facultad al Presidente de que designe a todos los fiscales y jueces federales de la Nación. El precedente es gravísimo y puede terminar en autoritarismo. Rosatti y Rosenkrantz no se pueden pronunciar porque no hay caso, pero va a estar. Lo vamos a hacer en nombre de la Constitución, porque vamos al autoritarismo”, cerró.

La Nación