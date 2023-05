Elecciones en San Juan: una escuela de Rivadavia no estaba habilitada y cambian de lugar 11 mesas

En la previa de las elecciones, que inician el domingo 14 de mayo a las 8 horas, durante la jornada de hoy, efectivos de la Policía de San Juan, acompañados de las autoridades del Correo Argentino bajo la supervisión del Tribunal Electoral Provincial, comenzaron a distribuir las urnas en cada uno de los establecimientos educativos que se han elegido para los sufragios. Fue durante ese recorrido cuando detectaron que una escuela no cumplía con las condiciones para recibir a los votantes y se realizó un cambio de última hora.

De acuerdo a lo que informó el Tribunal Electoral Provincial, cuando llegaron hasta la Escuela de Capacitación Laboral Rodríguez y Olmos, ubicada en calle 9 de Julio esquina Pellegrini y Comercio, en La Bebida, descubrieron que el edificio no cumplía con las condiciones de habitabilidad. Esto no había sido informado por la autoridad escolar, sino que por el contrario dio el Ok para que la escuela sea sede electoral.