Elecciones en San Juan: todo lo que tenés que saber antes de votar el domingo

A las 8 de la mañana inició la veda electoral, por lo que comenzó la cuenta regresiva para que los sanjuaninos se encuentren frente a las urnas emitiendo sus votos en unas nuevas elecciones en San Juan, que tuvieron de todo. Con una categoría suspendida, es importante saber qué se vota, qué se puede hacer y qué no en el cuarto oscuro, cómo emitir el voto para que sea válido y que pasa si no se vota.

¿Qué se vota este domingo?

En el cuarto oscuro los sanjuaninos se van a encontrar con una multiplicidad de opciones. Serán cuatro categorías las que se votan:

*Intendentes

*Diputados proporcionales

*Diputados departamentales

*Concejales

Cabe recordar que tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocida esta semana sobre la candidatura de Sergio Uñac, la categoría gobernador y vicegobernador no va a estar en competencia durante estas elecciones.

¿Cuántas agrupaciones y subagrupaciones participan?

En total son cuatro agrupaciones, dentro de las cuales hay varias subagrupaciones, salvo en la Izquierda que presentó un frente de unidad. Las agrupaciones y subagrupaciones son:

*San Juan por Todos: es el frente del oficialismo. Dentro del mismo se encuentra la subagrupación Vamos San Juan, que tiene como candidatos principales a Sergio Uñac y Cristián Andino. La segunda subagrupación es San Juan Vuelve, del candidato José Luis Gioja y su compañero de fórmula, Fabián Gramajo.

*Unidos por San Juan: es el frente de la oposición afín al PRO, Producción y Trabajo, por mencionar algunos partidos. Es el frente que tiene más subagrupaciones, siendo cuatro en total. Se encuentra Cambia San Juan, de Marcelo Orrego y Fabián Martín. También está Juntos Ganamos, con Marcelo Arancibia y Oscar Marconi. Evolución Liberal es la tercera subagrupación del frente, de Sergio Vallejos y Federica Mariconda. La última subagrupación es San Juan al Futuro, cuyos candidatos son Eduardo Cáceres y Romina López Cuenca.

*Desarrollo y Libertad: el frente está conformado por partidos afines a Javier Milei. En San Juan se encuentra el frente Libertarios, con Yolanda Agüero y Gastón Briozzo. También se encuentra El Rugido de la Libertad, que tiene de candidatos a Paola Miers y Carlos Arsenio Iramain. La última subagrupación de este frente es Desarrollo y Unidad, de Agustín Ramírez y Eduardo Beatrice.

*Frente de Izquierda y de los Trabajadores: es la única agrupación que no cuenta con subagrupaciones, llevando como fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador a Cristina Jurado y Gloria Cimino.

image.png

¿Se puede cortar boleta?

En el cuarto oscuro los sanjuaninos se encontrarán con las boletas completas, pese a que no se elija gobernador y vicegobernador en esta oportunidad. El votante tendrá la posibilidad de ingresar al sobre la boleta completa, como también cortar la misma.

“Si corto el voto y no voto para intendentes y concejales, por ejemplo, el voto es válido para las otras categorías y los faltantes quedarán con voto en blanco”, aseguró el doctor Olivares Yapur.

Para cortar el voto, es preferible que el elector se dirija con algún instrumento para poder hacerlo, como una regla, para que el corte sea uniforme y no presente alguna irregularidad que haga anular el voto.

¿Cuándo es voto nulo, blanco o impugnado?

De acuerdo a lo que explicó el doctor Olivares Yapur, se considerará voto nulo aquel que es anulado por el Tribunal Electoral. “Si aparece el voto con rallones o roto, es posible que haya fiscales que lo consideren invalido. En ese caso, el Tribunal Electoral decide si es válido o no. Si no es válido, se pone como voto nulo. Se anula también cuando hay dos boletas de la misma categoría de la misma agrupación o sub agrupación. También es nulo si se pone algo en el sobre que no sea una boleta oficializada por el Tribunal Electoral. En elecciones anteriores vi caso donde una persona puso un papel en blanco con la leyenda “yo voto por…”, y ese es un voto nulo”, señaló.

Será voto blanco cuando quede libre alguna categoría o no se ingrese ninguna boleta en el sobre que luego irá a la urna.

Mientras que el voto será impugnado o recurrido cuando se ponga en duda la identidad o habilidad del elector. “Podemos hablar de voto impugnado recurrido hasta las 18 horas. Se impugna la habilidad del votante, plantado por fiscal. Es la impugnación al electoral, no al voto y el presidente de mesa decide si vota o no”, recordó Olivares Yapur.

¿Puede ingresar alguien al cuarto oscuro para ayudar al elector?

Es importante tener en cuenta que, salvo personas con dificultad visual, nadie más que elector puede ingresar al cuarto oscuro. “Eso tiene que ver con la seguridad y el derecho de libertad a ejercer la votación”, comenta el magistrado. Y continúa: “el elector que tenga dudas sobre el sistema de votación puede consultar afuera, pero nadie puede indicar que se vote por un candidato en particular, eso no está permitido”, recordó.

¿En qué horario se puede votar?

Las urnas estarán habilitadas desde las 8 de la mañana. A las 18 se cerrarán las puertas de los establecimientos educativos, por lo que solo podrán emitir sus votos aquellas personas que se encuentren dentro de las escuelas, en las respectivas filas de cada mesa.

image.png

¿Cómo sé en qué escuela voto?

Es fundamental consultar el padrón electoral antes de salir de casa, sobre todo porque muchas personas no votarán en el mismo lugar donde lo hicieron durante las elecciones legislativas del 2021, donde se amplió la cantidad de escuelas por protocolo Covid.

Para despejar todas las dudas al respecto, se debe ingresar en la web donde figura el padrón.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Aquellas personas habilitadas a votar que no participen en el acto electoral y no justifiquen la ausencia, deberán abonar una multa que rondará los $30.000. Causas como enfermedad, situaciones que impidan que la persona pueda movilizarse o distancia geográfica de 500 kilómetros o más del lugar donde se vota son casos excepcionales.

Si el elector por algunos de estos motivos no puede ir a votar, deberá concurrir con su DNI a la comisaría más cercana y pedir la certificación que justifique la imposibilidad de votar.

Mirá el video explicativo