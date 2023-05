Elecciones en San Juan: lo que sí y lo que no estará permitido en la veda electoral

El próximo domingo 14 de mayo desde las 8 de la mañana estarán habilitadas las escuelas que recibirán a los sanjuaninos y sanjuaninas en el marco de unas nuevas elecciones en San Juan . Previo a ello, comienza la veda, un periodo donde ciertas actividades no estarán habilitadas, por lo que es importante tener en cuenta para evitar cualquier inconveniente.

Tiempo de San Juan dialogo con el miembro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, quien además forma parte del Tribunal Electoral y dio un repaso por todas aquellas actividades que no estarán permitidas durante la veda electoral. “Es importante que la gente sepa que lo que se permite y lo que no está establecido en el Código Electoral”, recordó el magistrado.

De esta manera, dejó en claro que la veda comienza 48 horas antes del acto electoral, es decir, el viernes a las 8 de la mañana, y se extiende hasta después de concluidos los comicios, es decir, después de las 18 horas del domingo. En el caso de las reuniones de agrupaciones políticas podrán realizarse cumplidas las tres horas del cierre de las urnas; mientras que en el caso de las consultoras que realizan boca de urna pueden emitir datos cumplidas las dos horas después del cierre de los comicios.

elecciones.jpg

Durante ese periodo de tiempo, las siguientes actividades no estarán permitidas:

*Actos de campaña y/o de agrupaciones políticas

*Eventos con aglutinamiento masivo de personas, tanto en espacios abiertos como cerrados

* Venta de bebidas alcohólicas, la cual estará permitida hasta las 20 horas del sábado (día previo a la elección).

*Fiestas o eventos con taquillas (obras de teatro, recitales, entre otros)

*Cines, casinos, boliches y bares. En ese punto, Olivares Yapur remarcó que los locales gastronómicos estarán autorizados hasta la medianoche del viernes. “El sábado no puede haber nada abierto”, aseguró.

Si por ejemplo el sábado por la tarde hay alguna confitería abierta o similar, el magistrado señaló que en la medida en la que no haya aglutinamiento de personas ni se vendan bebidas alcohólicas, no debería representar ningún inconveniente. Lo mismo sucederá con los eventos que sean familiares, que se van a permitir, siempre y cuando se pueda argumentar que se trata de una reunión familiar y no un encuentro con otra finalidad.

El mismo domingo no estará permitida la entrega de boletas en las cercanías de los establecimientos donde se estarán emitiendo los sufragios. Sobre las 21 horas del domingo 14 de mayo se podrán retomar las distintas actividades comerciales, públicas y/o privadas en toda la provincia.

La fuerza policial estará a cargo de los controles durante el fin de semana. En el caso de detectar alguna irregularidad o actividad que viole el Código Electoral, se aplicarán las sanciones correspondientes.