El vicecónsul de España en San Juan dijo que debería haber pedidos de disculpas de ambos presidentes

Consultado sobre si Milei debe pedir disculpas al presidente español, Vidal respondió que "Yo creo que... me parece que tendría que ser una disculpa de ambos lados por ahí. Primero porque también por el lado de España se dijeron algunas cosas y por el lado argentino también se dijeron otras. Yo creo que se han faltado al respeto mutuamente. Por eso digo, son dichos entre dos personas o entre dos figuras presidenciales".

Este lunes, Sánchez declaró que “Entre gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”, a la vez que valoró que Milei “no ha estado a la altura con sus declaraciones”, por lo que le exigió a Milei una rectificación.

En este marco, el vicecónsul español se mostró cauto con considerar este escenario como de una crisis diplomática. "Yo creo que primero hay que tomarlo como unos dichos entre dos presidentes y, bueno, entre dos presidentes que son de ideologías totalmente opuestas, como ya lo han marcado entre los dos. Yo creo que por ahora habría que esperar un poco, no creo que sea una crisis diplomática. Ha sido una situación conflictiva en cuanto a este tema de que desde las dos partes se han dicho cosas", dijo el diplomático en diálogo con Radio Sarmiento.

Vidal apuntó que "también tenemos que tener en cuenta esta situación de que son dichos políticos. Como en campaña política, muchas veces uno dice una cosa, el otro dice otra para ofender". Vidal apuntó que "también tenemos que tener en cuenta esta situación de que son dichos políticos. Como en campaña política, muchas veces uno dice una cosa, el otro dice otra para ofender".

A la vez, el vicecónsul sostuvo que "solamente son dichos por ahora. Se ha generado esto porque se han actuado con funciones de protocolo normales, por ejemplo la convocatoria a consulta por el ministro de Relaciones Exteriores de España a la embajadora, donde ella tendrá que informar parte de situaciones con el gobierno y eso, y bueno, de ahí tomarán algunas decisiones, algunas medidas con respecto a este tema".

Vidal expresó sobre cómo se posiciona Sánchez en España que "en el sistema del gobierno español uno elige electores, que son los que eligen al presidente, que le dan la investidura. O sea, es como elegir a los congresales o a los congresistas para que elijan quién va a ser el presidente. Él llega después de las elecciones perdiendo las elecciones y teniendo en cuenta que el partido opositor es el que más votos tenía. Entonces se inicia una serie de tratativas con otros partidos políticos para poder llegar a la investidura. Y dentro de esas tratativas se encuentran con que hay situaciones, o sea, de partidos que es lógico que dicen 'yo te doy o me tenés que dar'. No llega oficialmente con un marcado triunfo de haber dicho, 'bueno, yo he sacado 162 escaños que era lo que necesito para gobernar'".

Incluso, el vicecónsul analizó que este conflicto deberían dirimirlo entre las personas y no involucrar a los países. "Deberían hablar entre ellos y determinarlo. Más allá de que no es una campaña política, esto a Vox le ha servido, o le sirve, porque lo trata de ir posicionando un poquito mejor dentro de la sociedad española, porque lo ven desde otro punto de vista".

Agregó Vidal que "yo creo que ha sido dicho en esta euforia política, digamos, de decir, 'bueno, nosotros somos los de ultraderecha, que somos los mejores, los que podemos darle una buena solución al país, y bueno, y ustedes son los corruptos'. Si vamos al contexto, ustedes vayan observando, durante todos los discursos del presidente argentino siempre mantiene esa misma línea, de decir, 'nosotros somos los buenos, los otros son los peores. Son líneas de ellos. Entonces, por eso, para mí ha sido dicho entre ellos, por esta diferencia de ideología política tan extrema que tienen. Vino el presidente de Vox a la asunción del presidente de la Argentina, no vino el presidente español. Entonces uno dice una cosa, el otro se la devuelve, el otro lo dice más fuerte".

Y finalizó, hablando sobre cómo cree que el pueblo español toma esta situación: "yo creo que muchos lo tienen que tomar como parte del juego de la política, en el sentido de que los que estén a favor de la parte de la derecha van a decir que estuvo genial, que tuvo el coraje a lo mejor de decir algo que estaba sucediendo, y por el otro lado, por el lado del Gobierno español dirán que hay una falta de respeto y eso. O sea, es algo que no lo podemos manejar muy claramente porque esto está dicho en un contexto, dentro de un ambiente político, de ideas políticas similares. Ahora, yo creo que si por ahí hubiera sido, en un discurso donde fue invitado por el presidente de España, ahí sí hubiera sido también más conflictivo".