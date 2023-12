El valor de la democracia, en la voz de referentes y políticos sanjuaninos

image.png

Pedro Rizo, quien tuvo un rol más que fundamental durante aquellos comicios celebrados en 1983, señaló que volver a la democracia fue un logro más que importante, porque se logró salir de un proceso que definió como “tremendo, terrible, trágico”. En la misma línea opinó Carlos Cerimedo, destacando que la democracia es “un paso importante”. “Uno que tiene muchos años ha pasado todo, gobiernos institucionales, golpes militares, vuelta a la democracia, y mantener estos 40 años es imprescindible”, aseguró.

El dirigente de Actuar, Rodolfo Colombo señaló: “Pensar lo que se hizo para que la democracia en el ‘83 tuviera la realidad que hoy estamos viviendo, parece natural, pero no lo fue. Me parece bárbaro ponerlo en valor, y tiene que ver con saberla valorar, defender y que no sea democracia solo votar, eso también es bueno transmitirlo, sino que democracia es todos los días ejercer nuestro derecho a ser ciudadanos”.

El diputado electo Fernando Patinella aseguró que es fundamental dar a conocer a los jóvenes lo que es la democracia y el esfuerzo que representó conseguirla.

image.png

Quien también estuvo presente durante el estreno del documental y brindó sus apreciaciones previas fue el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi. Al reflexionar sobre la democracia, indicó: “Viví prácticamente toda mi vida en democracia, pero sé lo que significa para la historia y para el país. Es la primera vez que tenemos 40 años de democracia interrumpida en un país adolescente en ese sentido, porque podemos adolecer en muchas cuestiones, pero la democracia hoy es innegociable”.

Por su parte Luis Rueda aseguró que “como presidente del partido (Bloquista) que formó parte del regreso a la democracia, es un orgullo ser parte de este encuentro con dirigentes de la provincia”. Y continuó: “He tenido la suerte de vivir, de hacer mi vida política en democracia, pero los que no la han tenido saben lo importante que es, por eso más que nunca hay que fortalecer los partidos políticos y fortalecer la democracia”.

El senador nacional por San Juan que asumirá su banca en unos días, Bruno Olivera, aseguró que sin duda una de las mejores formas de manifestar la democracia es por medio del voto, “por eso hay que seguir apoyándola, seguir yendo a votar y que la participación sea más alta”, aseguró.

Dentro del grupo de funcionarios y referentes que se permitieron reflexionar sobre el rol de la democracia en la sociedad y su valor histórico, se encontraban Marita Benavente, secretaría de Ciencia y Técnica, y Horacio Quiroga, diputado provincial. Ambos coincidieron que la democracia representa la construcción de un sistema que entra en juego tras un periodo oscuro del país.

image.png

“Vote por primera vez en 1983 y aquí llevamos 62 años, gracias a Dios con 40 años de democracia ininterrumpida aprendiendo el valor de la institucionalidad, respetando los principios de la república y siendo feliz, comprometido con ideas que podemos discutir con otros argentinos y siendo responsables de la construcción de la patria que tanto queremos”, finalizó Quiroga.