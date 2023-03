El uñaquismo afina el lápiz en Rawson: confirmados, dudas y la decisión del intendente

El martes a las 23.59 cierra el plazo para la presentación de candidatos en San Juan. Cada frente deberá dar a conocer ante la Justicia Electoral quiénes serán los protagonistas de cara a los comicios provinciales del 14 de mayo. En Rawson, el sublema Vamos San Juan, que responde al gobernador Sergio Uñac, tiene postulantes confirmados, uno en duda y la decisión del intendente, que está a la espera del OK de la conducción. En tanto, el giojismo tiene a Juan Carlos Gioja y Roberto Sosa como aspirantes cerrados.

Los tanques del uñaquismo en Rawson hicieron lo propio. El ex intendente Mauricio Ibarra es una ficha puesta desde principios del 2022, al igual que su alfil, pero actualmente competidor, el secretario de Seguridad Carlos Munisaga. La duda viene de parte del defensor del Pueblo y conductor del espacio Rawson Nuevo, Pablo García Nieto. Por estas horas, el abogado está en Buenos Aires por cuestiones de salud. En la última reunión con dirigentes cercanos se volcó por el no. No obstante, hay dos posibilidades: arma una lista propia por pedido expreso del Gobernador o confluye con la Junta y apoya a Marcos Andino, en ese caso, es esperable que sea candidato a la diputación departamental.

Por otro lado está la decisión del actual jefe comunal, Rubén García, que llegó en 2019 de la mano de José Luis Gioja y luego rompió relaciones al punto de tener a todo el Concejo Deliberante en contra. El diputado nacional que irá como candidato a la gobernación por el sublema San Juan Vuelve lo considera un "traidor". En un principio, el uñaquismo prestó apoyo. De hecho, el mandatario provincial participó de actividades con el intendente. Eso fue mermando conforme pasaron los meses. Sin embargo, la decisión de García es presentarse y buscar la reelección.

Este medio consultó en reiteradas ocasiones a fuentes de jerarquía del equipo del intendente. Las respuestas fueron que sí, que jugará y que lo hará por la fuerza del Gobernador. Los papeles también presentados. "Todo OK, mañana nos dan la recepción de los apoderados de la subagrupación", dijeron. Por supuesto, falta la determinación política de Uñac sobre si dejarlo ingresar o no. De momento, hay silencio en Casa de Gobierno al respecto. Del lado de García, hasta tienen el jingle de campaña. Están a la espera.

En cuanto a un importante aliado del peronismo de Uñac en Rawson, el Partido Bloquista, tendrá como representante el periodista deportivo Claudio Bonomo. Fue una sorpresa en su momento. Un hombre extrapartidario que saltó al barro de la política. Cierto es que tiene prosapia cantonista, sus familiares sí militaron. Y ahora el dirigente intentará sumarle al sublema Vamos San Juan.