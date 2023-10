El top tres de candidatos y lo que dejó el Debate Presidencial en San Juan

Por otro lado, indicó que, conforme a su parecer, no le resultó un debate tibio, pero si con falta de profundidad en algunos temas por cuestiones de tiempos.

image.png

Al armar un top tres de los candidatos que vio mejores posicionados, Peluc ubicó en primer lugar a Javier Milei; en segundo lugar, a Myriam Bregman, y en tercer lugar a Juan Schiaretti.

María Eugenia Raverta, referente de Juntos por el Cambio

“Hubiese esperado que se tratan temas que no se hablaron. La única que habló de Insaurralde fue Patricia. Milei, que es tan anti casta no dijo nada. Vi como que se guardaron muchas formas y no dijeron cosas que los ciudadanos querían escuchar. El formato del debate llegó a que fueran medidos. Creo que la ciudadanía necesita que se hablen de otras realidades que vivimos. No fueron tan contundentes para hacerlo los candidatos”, indicó la ex candidata a diputada nacional.

Y continuó: “Se notó que los candidatos estaban nerviosos. Espero que en el segundo hablen más de la realidad del país. No tanta teoría y más la practica sobre los problemas que tenemos los argentinos”.

image.png

En su top tres de candidatos, en primer lugar ubicó a Patricia Bullrich, en segundo lugar lo ubicó a Sergio Massa y en tercer lugar a Javier Milei, aunque señaló que no le cree a ninguno, pero en sus posturas se muestras firmen, creyendo todo lo que dicen.

Lisandro Cárdenas, referente del partido Socialista en San Juan

“El desempeño de Schiaretti en el debate fue sólido. Fue uno de los pocos candidatos que pudo plantear una posición y desarrollar propuestas dentro de las implicancias de las normas del debate. En ese sentido nos deja tranquilo que el candidato a presidente tuvo un desempeño positivo, y es importante a destacar cuando otros candidatos como Bullrich y Milei hicieron agua argumentativamente, no se entendieron cuáles eran sus propuestas”, indicó Cárdenas.

image.png

Además, dijo: “Schiaretti quedó un tanto alejado del grupo de tres que tienen posibilidad de entrar al ballotage. Tiene una postura y una mirada que no es confortativa, que no busca caer en la chicana fácil, que busca el camino del consenso. Esos factores condicionan el funcionamiento del debate, y se termina viendo como un show televisivo donde vende lo banal”.

En su top tres, ubicando a Juan Schiaretti en primer lugar, le siguen Sergio Massa y en tercer lugar Myriam Bregman.

Cristian Jurado, referente del Frente de Izquierda Unidad

“Vi muy bien el desarrollo de Myriam en el debate, aclarando posturas, aclarando una verdadera grieta entre los cuatro candidatos, que están de acuerdo en mantener los principales ejes económicos, con el acuerdo del FMI, que es lo que nos llevó al 60% de los chicos pobres y al aumento de la desocupación. Me pareció muy bien cómo explicó que si mantenemos esta línea económica vamos a un desastre social mayor”, señaló a este medio Jurado.

Y continuó: “Me pareció muy bien como explicó la educación, cómo se mantiene la calidad por el esfuerzo que hacen los maestros, los padres y la comunidad educativa. También fue acertada su aclaración y la postura sobre el tema dictadura militar, derechos humanos, en reivindicar que fue un genocidio y hubo 30.000 desaparecidos, donde Milei muestra su peor cara”.

image.png

En su top tres, en primer lugar se encuentra Myriam Bregman, en segundo lugar a Sergio Massa con relación a observarlo sereno dando propuestas. En tercer lugar, lo ubica a Javier Milei, aunque destaca que observó mucha inconsistencia de su parte.

Franco Aranda, referente del massismo en San Juan

“A Massa lo vi muy sólido, consistente, me parece que fue quien pudo expresar proyectos. Habló de economía, habló de presupuesto, me parece que el resto se picoteo entre ellos, pero no hablaron. Massa siempre fue por el lado de lo positivo”, comentó Aranda.

image.png

Por otro lado, aseguró que más allá de lo obvio que iban a ser los ataques a Massa por formar parte del gobierno actual y su rol en el ministerio de Economía, observó que el candidato presidencial se defendió bien, y con proyectos.

En su top tres, en primer lugar se encuentra Sergio Massa, en segundo lugar Myriam Bregman a quien vio bastante suelta y cómoda contestando; y en tercer lugar a Javier Milei, destacando que si bien no lo vio mal, vio un Milei muy diferente.