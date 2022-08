El sincericidio de Luis Brandoni: "La UCR no tiene...

Pero quien vino a cortar con tanta dulzura fue el actor e histórico militante radical Luis Brandoni.

El protagonista de éxitos históricos del cine nacional como Esperando la Carroza, 100 Veces No Debo, o Made in Argentina, vino a despertar a los radicales de su sueño al admitir que “el radicalismo en este momento no tiene una figura presidenciable notoria. No la tiene y eso no se puede inventar”.

El dirigente de fuerte protagonismo durante el alfonsinismo recordó que “en un momento determinado, en los ‘80, el radicalismo tenía un líder partidario que era don Ricardo Balbín, que era indiscutible, y luego se generó, con el trabajo y con la insistencia, el caso del doctor Alfonsín".

"Ese fenómeno, más allá de sus aciertos y deficiencias como presidente, es un hombre que me atrevería a decir que tiene casi la estatura de un prócer, porque la gente lo respeta mucho más. Cuando fue presidente de la República ahí fue muy impiadosa la sociedad y sobre todo la oposición", historió el actor que hizo famosa la frase "tres empanadas".

Brandoni, quizá uno de los radicales que más ha apoyado desde la formación de la alianza Cambiemos a Mauricio Macri, le quitó peso a la idea de una UCR autónoma al reconocer que “solos no podemos más, por muchísimas razones. La coalición en la cual está el radicalismo ha hecho algunos gestos, tiene hechos y un proyecto que me parecen saludables. Soy optimista".