El Secretario de Seguridad defendió la actuación policial tras los tres homicidios en San Juan

Enrique Delgado , secretario de Seguridad de San Juan , habló este lunes de los tres homicidios ocurridos en el último mes en Chimbas , Capital y Rawson (Barrio Valle Grande) que tuvieron como víctimas a Matías Díaz, Nicole Bajinai y Emir Barboza, respectivamente. Defendió la actuación de las fuerzas policiales y la estrategia para combatir el tráfico ilegal de armamento.

El funcionario calificó los homicidios como "tres episodios muy tristes", especialmente el de Valle Grande, donde perdió la vida un menor de ocho años por un disparo. Respecto a la actuación de la Policía de San Juan, Delgado resaltó la inmediatez de la respuesta, afirmando que "inmediatamente la Policía estuvo en el lugar". Subrayó que, gracias a "esa presencia policial inmediata, se pudo detener en el caso del Valle Grande a ciertas zonas están en el proceso judicial". De igual manera, en el caso del barrio de Capital, "también está la persona detenida hoy, imputada".

En cuanto al tercer caso, ocurrido en el barrio San Patricio, el Secretario confirmó que, aunque no se ha concretado la detención, el responsable está "identificado". Si bien la información con precisión sobre el proceso judicial y los numerosos allanamientos realizados durante el fin de semana es competencia del Ministerio Público Fiscal, la identificación del sujeto es un resultado de la labor policial, dijo. Delgado enfatizó que la rapidez en la resolución de estos casos, pese a lo lamentable de los hechos, demuestra la "eficacia de la Policía" y la "eficacia" inmediata del Ministerio Público Fiscal.

El trabajo de la fuerza, según Delgado, se basa en "el conocimiento del territorio es fundamental". A esta base se suma la analítica en cada caso, considerando la posición geográfica, el lugar y la escena del crimen, y la información del "mapa general de la delincuencia de San Juan".

El mercado negro de armamento

Consultado sobre la proliferación de armas en la calle en San Juan, el funcionario expresó que "es una realidad que que no hay que negarla. Armas armas en la calle hay". Comparó la situación con la delincuencia en general, señalando que "sí hay delincuencia. Para eso para eso se trabaja día a día, para desarticular bandas".

Delgado admitió la existencia de un mercado negro que opera en la provincia, al igual que existen mercados de vehículos o bicicletas robadas: "también está el mercado de armas". Este punto requiere un "ojo clínico e investigativo" para evitar hechos de violencia con armas de fuego.

El trabajo de la Secretaría para combatir este tráfico es "integral" e investigativo, involucrando la Dirección Operativa de la Policía, el D8 (tecnología), las brigadas, el personal de calle, el manejo de estadísticas e información de las unidades fiscales, y la colaboración con fuerzas nacionales como Gendarmería y Policía Federal. Además, mencionó que los convenios de colaboración firmados con el Ministerio de Seguridad de la Nación han ampliado la capacidad de compartir información y datos, haciendo a las fuerzas "más eficaces" y logrando un "mayor conocimiento de cómo se mueve la delincuencia en el país y en la provincia". El objetivo de este esfuerzo es "determinar y sacar un arma más de eh de ese mercado negro".

Puesto policial en el San Martín y custodia de la Boleta Única

En el marco de la gestión de la seguridad, el Secretario Enrique Delgado también informó sobre dos operativos y acuerdos inmediatos. Respecto a la colaboración con la comunidad, anunció la firma de un convenio este lunes para instalar un puesto de seguridad o "una garita de seguridad" en el Barrio San Martín. Este acuerdo se realizará entre el consorcio San Martín, la Secretaría de Seguridad, y el Municipio de la Capital como colaborador, respondiendo a "un requerimiento de los vecinos". Esta acción es parte del fortalecimiento de la zona y se establece tras un análisis de la Jefatura de Policía, el CISN y el D8.

Por otro lado, Delgado dio detalles sobre el operativo de seguridad para las próximas elecciones del 26 de octubre. Confirmó que la organización está a cargo del Ejército, siendo el jefe de la 22 el "responsable directo con su equipo", y tanto las fuerzas provinciales como las nacionales actúan como auxiliares de este comando.

La novedad en este proceso es la implementación de la boleta única, lo que genera un operativo especial para asegurar su resguardo. La Policía de San Juan será el "primer responsable de la custodia" de la boleta única en todo el proceso logístico que implica su traslado desde el Tribunal Electoral hasta el Correo y, finalmente, hasta la escuela. Este proceso requiere un resguardo total, dado que la boleta única "va a estar en la en la mesa cuando el presidente se la vea al momento de votar". Si bien no se ha confirmado la incorporación de una nueva tecnología específica para la elección, existe la posibilidad de que el Ejército implemente alguna aplicación para hacer "más eficaz el control y después el conteo de los votos".