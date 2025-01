El runrún de las fiestas departamentales de Calingasta: una sí, otra a medias y la última, en duda

El municipio de Calingasta confirmó este último jueves 16 de septiembre que el próximo 24 de enero llevarán adelante la celebración del 159º aniversario del departamento, en el Anfiteatro "La Ermita", ubicado en Tamberías, distrito donde históricamente se realiza la ahora cancelada Fiesta del Ajo. A posteriori, el Ejecutivo, encabezado por Sebastián Carbajal, se reunió con el Concejo Deliberante y le confirmó que colaborará con la realización del Carnaval de Calingasta, mientras que la Fiesta de los Enamorados quedaría en stand by.

Embed - 159° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL DEPARTAMENTO CALINGASTA JORNADA CULTURAL Viernes 24 de Enero Anfiteatro Natural "La Ermita" 20.30hs | By Municipalidad de Calingasta 159° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL DEPARTAMENTO CALINGASTA JORNADA CULTURAL Viernes 24 de Enero Anfiteatro Natural "La Ermita" 20.30hs Publicado por Municipalidad de Calingasta en Viernes, 17 de enero de 2025

Hace algunos días, los históricos participantes del carnaval se manifestaron con apoyo de los cinco concejales: Patricia Castillo, Sebastián Ramos, Nora Beatriz Olivares, Santos Zárate y Heber Tapia. Allí, pidieron que se realizase el carnaval.

Al parecer, los pedidos fueron oídos por el Ejecutivo y, aunque no formarán parte de la organización, sí estarán presentes desde el punto de vista económico para la festividad que se realiza los últimos días de febrero. Sin embargo, aún no hay certezas del destino de la Fiesta de los Enamorados y todo indica que no se hará.

La polémica con las fiestas comenzó a principios de este año, cuando el municipio emitió un fuerte comunicado criticando a los concejales por no haber aprobado el Presupuesto 2025, lo que supuestamente ponía en riesgo la realización de diversas festividades, entre ellas la Fiesta del Ajo, que estaba prevista para los días 17 y 18 de enero y que finalmente fue cancelada. En respuesta, los concejales argumentaron que seguían analizando la ley madre y que, mientras tanto, el Ejecutivo podía continuar trabajando con el presupuesto de 2024. Además, señalaron que el Departamento Ejecutivo ya disponía de un crédito presupuestario de 120 millones de pesos aprobado para la organización de las fiestas departamentales, como prórroga del presupuesto de 2024 aprobado por ordenanza.

Sin embargo, este no fue el único factor que influyó en la decisión de suspender las festividades: el secretario de Turismo, Mauro Olivera, había declarado en una entrevista radial que la prioridad para el municipio era mejorar el espacio público y la infraestructura, antes de enfocarse en la organización de eventos.