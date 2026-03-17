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El Riesgo País perforó los 600 puntos

Además del descenso del riesgo país, se anotaron subas en la ADRs y en las acciones de las petroleras argentinas.

Por Agencia NA
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Los ADRs y las acciones petroleras argentinas subieron este martes mientras los bonos en dólares avanzaron y el riesgo país descendió por debajo de los 600 puntos básicos.

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El petróleo Brent volvió a sobrepasar los u$s100 el barril, en medio de la guerra en Medio Oriente.

Los bonos anotan subas generalizadas de hasta el 1% encabezados por el Global 2035, seguido por el Global 2041 (0,8%), el Bonar 2035 (0,8%) y el Bonar 2041 (0,8%).

El riesgo país cae a los 593 puntos básicos y retrocede luego de tres jornadas consecutivas al alza.

A nivel local, el S&P Merval sube 2,1% a 2.660.710,06 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares trepó 2,5% a 1.812,55 puntos.

Los papeles nacionales operan con mayoría de alzas, entre las que destacan la de Central Puerto (+4,8%), Transportadora de Gas del Sur (+4,5%) y Pampa Energía (+4,2%).

En Wall Street, los ADRs suben hasta 4,4% de la mano de Pampa Energía, seguido por Transportadora de Gas del Sur (+4%) y Central Puerto (+3,7%).

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