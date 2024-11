El representante de Milei en San Juan cruzó al senador Paoltroni: "Tienes un pasado muy oscuro"

“No garantiza terminar con la casta, en absoluto, la acompaña muy bien”, señaló el senador, quien también afirmó que su objetivo es construir un partido de largo plazo, en lugar de una alianza de coyuntura. Además, Paoltroni aclaró que aunque trabaja junto a Victoria Villarruel, vicepresidenta del partido, ella no es parte de su nueva estructura política para evitar divisiones en la gobernabilidad de Milei.

Sin título.jpg

La respuesta de Peluc no tardó en llegar y fue contundente. A través de Facebook, el diputado sanjuanino arremetió contra Paoltroni en un mensaje cargado de reproches: "Senador Paoltroni, tienes la desfachatez de venir a San Juan a hablar de casta, convicciones y de ideas de la libertad. En esta historia no hay más casta que vos. ¿Por qué no le cuentas a la gente quién eres y por qué te echaron?". En ese sentido, apuntó: "Tienes un pasado muy oscuro".

Peluc señaló que el formoseño fue beneficado por el banco de la Provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, luego de haber criticado a Caputo y haber sido expulsado del bloque La Libertad Avanza en el Senado. En el mismo mensaje, el diputado acusó a Paoltroni de hacer campaña política con dinero de los contribuyentes sanjuaninos: "Acá en San Juan nos conocemos todos y la que te dictan no hace a la realidad... No podías andar solo y libre? Te entregaban la primera casa con la nuestra y hoy debes a los bancos casi un millón de dólares, deja de servirte del pueblo".