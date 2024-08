El representante de Alberto Fernández en San Juan, tras la denuncia de Fabiola: "Me suena a operación"

Ante el juez, Yañez confirmó los hechos de violencia física que figuran en los chats con María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto. En la audiencia, según informó el sitio Infobae, la exprimera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. No aportó detalles pero dio a entender que el expresidente le estaba escribiendo por teléfono y la llamaba por teléfono para que no haga la denuncia.

Luego de eso, en la resolución, el juez Ercolini prohibió la salida del país a Alberto Fernández y además ordenó “medidas de restricción y protección”. A partir de ahora, los contactos con el hijo de ambos deberán ser a través de la mamá de Yañez. Concretamente, el juez le prohibió al expresidente ”todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajera de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vio de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.

El referente sanjuanino de Alberto, el bodeguero Azcona, no dudó en defender al expresidente. "Es una denuncia, personalmente creo que es falsa", dijo, y agregó: "Conozco muy bien a Alberto y sé que jamás le levanté la mano a ninguna mujer. Lo dirá la Justicia, pero el daño a él ya se lo hicieron y creo que por ahí va la cosa".

En ese sentido, Azcona, presidente del Partido del Trabajo y la Equidad (Parte) en San Juan, opinó que "el contexto político con un Milei en caída libre, un Macri queriendo reflotar un partido muerto y una Cristina intentando apelar a la amnesia colectiva para volver, creo que configura el momento justo para operar a un buen tipo y tratar de sacarlo de la carrera".

El sanjuanino repudió "cualquier acto de violencia y mucho más si es contra una mujer, pero para mi no es el caso". "Tal vez le dijo algunas cosas claras por festejar su cumpleaños en pandemia, yo lo hubiese hecho. Pero lo demás me suena a operación de alguno de los tres a los que les molesta Alberto y lo que representa, un tipo honesto que no robó, no benefició a sus amigos y que cree en la familia y la Justicia".