El polémico audio de César Gioja dividió las aguas y moderó las declaraciones públicas

A las 20 del pasado viernes 22 de septiembre, llegó a este diario vía WhatsApp un audio del ex senador César Gioja. Un dirigente de jerarquía del espacio Vamos San Juan, que lidera el gobernador Sergio Uñac, escribió: "Estamos hartos de esto".

Tiempo de San Juan invitó a César Gioja al programa de streaming de Política, Off the record, a dar su versión de los acontecimientos. Pero el peronista declinó la oferta. "No la puedo aceptar", respondió.

Sin embargo, anteriormente habló con Diario Huarpe y redobló la apuesta: "Sergio Uñac es un perdedor y cómo todos los que perdimos en el peronismo de San Juan, hay que saber hacerse a un lado. Pero como él no lo quiere hacer, es por eso que digo que votar a Uñac es frenar la renovación del PJ".

El propio Uñac comentó a Radio Sarmiento que "el peronismo no debe actuar así, se definen situaciones internas y se pone a trabajar codo a codo. Quiero entender que ha sido un exabrupto". El mandatario apeló al diálogo y relativizó la importancia del audio. No obstante, sí hubo repercusión al interior de San Juan Vuelve, la fuerza que lidera José Luis.

Ni bien se viralizó el audio del mayor de los hermanos Gioja, hubo un planteo en el seno del espacio que dividió las aguas: bancar o repudiar los dichos. El giojismo sostiene desde el lanzamiento de la Mesa Massa 2023, donde hubo foto de unidad, que trabajará por el frente Unión por la Patria en su conjunto. Pero omitió dar declaraciones precisas donde menciona al Gobernador.

Se notó particularmente en la moderación de la opinión del diputado provincial -e hijo del dirigente- Leonardo Gioja. En rueda de prensa, comentó: "César, mi viejo, es un dirigente de peso en el Justicialismo. Y ese fue un audio privado, una conversación privada en un grupo de dirigentes y compañeros. Me parece que es una opinión de él y es valiosa". Eso sucedió el martes.

En tanto, el miércoles Leonardo expresó que "respeto la opinión de César, sí creo que de cara a estas elecciones, en mi caso, particular, yo voy por lista completa". Como referente de San Juan Vuelve, se desmarcó. Mientras que hay algunos referentes que mantienen sus reservas, pero en off.

El legislador provincial también habló de la renovación justicialista en San Juan. "Las elecciones nos han dado resultado. José Luis fue el justicialista más votado por lejos, en todos estos procesos electorales. Sergio Uñac es nuestro candidato a senador, sí tiene que estar, tiene que tener participación, porque los ha legitimado el voto de la gente. No me animo a excluir a ninguno", dijo a Canal 13 de San Juan.