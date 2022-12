El plan (B) de Juntos por el Cambio en Rawson con una máxima del giojismo

"No hay que almorzarse la cena" , dice el diputado nacional José Luis Gioja en cada acto institucional y militante. Es una máxima de la política que sintetiza la prudencia como norma. Juntos por el Cambio de San Juan tomó nota y ahora la aplica para su armado en Rawson. Un operador de Producción y Trabajo -el partido que lidera Marcelo Orrego- confirmó que esa es la frase en la que piensan para no adelantar movidas. No obstante, ya hay varios candidatos lanzados y está en plan B, que cobró fuerza esta semana.

Streaming de Tiempo Enzo Cornejo, en Off the record: "Habrá candidatos del Pro en todos los departamentos"

En las elecciones legislativas nacionales, el Frente de Todos no pudo marcar la presencia histórica del peronismo en Rawson. Ganó el oficialismo, pero más que ajustado, con un 43,96% a 39,69%. Fueron apenas 2.863 sufragios de diferencia. Esto envalentonó a la principal alianza opositora. Si bien saben que es una parada difícil, aspiran a repetir el resultado para sumar los votos a gobernador. Por eso, desde inicios del 2022 estuvieron buscando figuras que sean reconocidas en el distrito. Encontraron una en el Pro: la concejal Verónica Benedetto , ex titular de la Udai de Rawson durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

El partido amarillo tiene cuatro ediles en el distrito: Pedro Calvo, Flavia Gil, Rocío Cárdenas y la misma Benedetto. Decantaron por la última porque es fue la más cercana a los vecinos durante cuatro años. Está en proceso de instalación y medición. Sin embargo, es una ficha puesta. El resto de los concejales acompañarán. El conflicto legal y personal entre Gimena Martinazzo y el ex diputado nacional Eduardo Cáceres desestimó la estrategia electoral inicial que tenían en Rawson, donde la mujer fue la candidata en 2019 y tenía proyección para 2023. "Nos quedamos huérfanos y ahora tenemos que rearmar", dijeron desde el macrismo. Empezaron por las caminatas y continuaron con la difusión: aceitaron las redes sociales de quienes las tenían y abrieron nuevas para los que no.

Por su parte, el radicalismo se limitó a decir que "puede haber un nombre sorpresa en el departamento". Pero aún nada concreto. Mucho más materializado está Actuar Rawson. El espacio de Rodolfo Colombo y Gustavo Usin desembarcó en el bastión justicialista para mostrar caras conocidas y ver cómo sumar. Una estrategia beneficiosa para el voto a voto, aunque no tanto para las elecciones en términos macro. En eso destaca Producción y Trabajo, que además está "obligado" a llevar candidatos propios en la mayoría de los departamentos por ser la columna vertebral de Juntos por el Cambio en la provincia.

f50d3754-446c-4a49-9038-2df314a89301.jpg Marcelo Orrego con Adrián Martínez.

Hay dos figuras que vienen trabajando desde el aspecto territorial: el comerciante Adrián Martínez y la ex candidata a diputada departamental Fabiana Carrizo. El primero viene del ámbito estrictamente privado, del rubro de la panadería. Encabeza la Fundación Mejorar, con fines políticos y solidarios. Está apoyado por uno de los operadores históricos de Producción y Trabajo en el departamento, Modesto Fernández. Fue el interlocutor ante Marcelo Orrego, que dio el OK para una postulación. En cuanto a la mujer, ya reconoció su intención de "ser intendenta". Junto a su esposo, Antonio "Tony" Ruiz -otro conocido operador-, armó la agrupación Rawson Suma. Es duramente crítica de la gestión del jefe comunal, Rubén García. "Escuché atentamente reclamos de la triste realidad de abandono que tiene Rawson", escribió en sus redes. En tanto, Martínez expresó hace poco: "Quiero que Rawson cambie como Santa Lucía: que sea limpio, seguro y ordenado. Por eso estamos llevando el proyecto de Marcelo Orrego a cada barrio, no importa el calor ni el horario". Ambos dirigentes fueron visitados por el diputado nacional, que acompañó en actividades.

311864214_164501009548343_1140924859917956203_n.jpg El santaluceño con Fabiana Carrizo.

Además, el partido que lidera Orrego tiene un nombre más o dos. El primero es Emilio Achem, actual secretario de Gobierno de Santa Lucía. Sería un candidato exportado a Rawson. Según trascendidos mediáticos, es el "elegido" y que fue proclamado en un cónclave en el que participaron: el intendente de Rivadavia, Fabián Martín; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; y el dirigente Ernesto Vidal. Este diario contactó al funcionario, que expresó: "No tiene valor como cierto" al respecto de los dichos. "Hay una necesidad de crear candidatos, pero no estamos definiendo candidaturas", dijo. Anteriormente, una alta fuente refirió: "Cómo vamos a poner a Emilio como candidato si es un cuadro técnico". Pese a esa relativización de la información que circuló por los medios, algunos ya dan por hecho que Achem se presentará, aunque no lo admitió públicamente. Sin embargo, hay un plan B. B de Basualdo. De Roberto Basualdo.

68548871_10214665953978228_323702579768852480_n.jpg En el centro, el secretario de Gobierno de Santa Lucía, Emilio Achem.

Las fuentes indicaron que el senador nacional tiene domicilio en Rawson y que lo midieron. Tiene el nivel de conocimiento entre vecinos y de aprobación que los armadores consideran óptimos. "Es parte del análisis, Rawson es un departamento muy importante y cuando hicimos números es el que más instalado está", dijeron. Para la Mesa Directiva de Juntos por el Cambio, "Roberto sirve para todo, para gobernador incluso si tuviésemos que armar una lista". El tema es que Basualdo insistió en varias ocasiones en que no quiere ocupar puestos. "De candidato no quiero estar. Voy a hacer política, voy a acompañar candidatos pero yo no quiero estar ni de asesor, ni de ministro, ni secretario. Ni de casualidad", manifestó contundente en el programa Paren las rotativas, en julio. Pasó bastante tiempo. El rumor sobre su despliegue en Rawson cobró fuerza. "Él ya tomó una decisión, pero nos vendría bárbaro en Rawson, habrá que esperar a que se acerque la fecha de las elecciones", resumieron.