El PJ San Juan tendrá una consulta con intendentes y presidentes de Junta para definir el tipo de interna

No obstante, de acuerdo al borrador que trascendió del cronograma partidario, el 30 de junio sería la presentación de candidatos y el 27 de julio sería la elección en caso de un choque interno.

Una semana después de la frase de Quiroga Moyano sobre las internas cerradas, el Partido Justicialista continuó con la discusión madre: el mecanismo para elegir candidatos. "Va a ser una interna dentro de nuestro partido y elegiremos los candidatos. Mientras, vamos hablando con los otros partidos que conformarían un frente", señaló el presidente del PJ hace apenas unos días. Sin embargo, el Consejo no tomó una decisión y continuará debatiendo el tipo de interna. Por ahora sólo tiene un borrador con los plazos.

De momento, la única resolución de la sesión de este lunes fue aprobar un cuarto intermedio hasta el miércoles 28, cuando concurrirán a la sede central -calle 25 de Mayo antes de avenida Alem- todos los caciques del peronismo. Es decir, los jefes comunales y los titulares de Junta. Según dijeron los voceros, será una gran consulta sobre el tipo de interna que prefieren -abierta o cerrada- y las fechas convenientes para la eventual elección.

"Se aprobó la suspensión de las PASO y pasamos a un cuarto intermedio para discutir la metodología y el cronograma electoral interno. Pasamos a un cuarto intermedio para el miércoles a las 20 porque a las 19 tenemos reunión con los presidentes de Junta e intendentes para hacer consultas", dijo Quiroga Moyano. "Vamos a hacer consulta a la Justicia Electoral y a los compañeros para ponernos de acuerdo con el calendario", agregó. "Buscamos un consenso abierto", manifestó.

Por su parte, la vicepresidenta, la diputada que pertenece a las filas del giojismo Graciela Seva expresó que "hemos hablado todo el tiempo sobre la legislación de la suspensión de las PASO, el miércoles discutiremos la modalidad de la interna". Seva también informó que la Junta Electoral del PJ y los apoderados ya trabajan en un modelo de cronograma. "Esto es una formalidad, vamos a trabajar por una lista de unidad", enfatizó.

La decisión de incorporar a los intendentes a la discusión sobre el tipo de interna tiene sentido. Sobre todo porque, eventualmente, recaerá sobre sus espaldas la elección de octubre. Así lo analizaron las fuentes justicialistas desde mediados del 2024. Los caciques peronistas no ven con buenos ojos una puja intestina que, de acuerdo a lo que razonaron, debilitará al partido. Y principalmente porque no están en condiciones de movilizar el aparato -financiar- dos elecciones: la interna y después la general de octubre.

Desde hace meses, prácticamente desde mediados del 2024, hay tres "precandidatos". El exgobernador José Luis Gioja, el exintendente de San Martín, Cristian Andino, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Todos quieren unidad. Así lo dijeron y reiteraron infinidad de veces. Pero todos tienen una condición: unidad con su nombre a la cabeza.

El uñaquismo propone a Andino, el giojismo a su líder natural, y Gramajo fue abriéndose paso a los codazos después de la fundación del San Juan Te Quiero. El chimbero tomó más envergadura en el último tiempo con la sociedad política con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Los dos hacen las cuentas porque sus departamentos tienen un peso específico en cantidad de afiliados y movilización de votos como quedó demostrado en el 2020.

Fuentes en off aseguraron que "no hay chances de una interna" y que toda la discusión "es una cuestión instrumental" porque el foco está puesto en la unidad. No obstante, los más cautos sostuvieron que todavía hay posibilidades de un choque interno en caso que ambos sectores -uñaquismo y giojismo- se planten con sus candidatos.

Queda el análisis respecto a la continuidad de la sesión durante el miércoles. La mayoría de los presidentes de Junta responden al senador Uñac. Más atrás sigue el sector del tres veces gobernador con cinco. Y al final viene el eje Chimbas-Rawson, que tiene esos dos departamentos. ¿Qué quiere cada sector? Tanto el uñaquismo como el giojismo esgrimen el discurso de la unidad. Pero, en la consulta, cada uno deberá tomar una postura sobre el mecanismo de elección. Además, la virtual votación de los intendentes no será vinculante.

Sea como sea, la decisión que tomen en la reunión del miércoles 28 será sólo el primer paso. Las directivas deberán ser refrendadas por el Congreso Provincial, convocado para el sábado 31. Una vez que el órgano parlamentario del PJ sesione, habrá una definición, aunque es lícito interpretar que la resolución del Consejo tenga luz verde automática en el Congreso porque está conformado por los mismos sectores. Puede ser sólo una mera formalidad.