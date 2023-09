El peronismo de San Juan busca un take over electoral con la unidad de sus líderes

El peronismo de San Juan busca un take over electoral para afianzar y ampliar la base de votos que lo acompañó en cada uno de los tres diferentes comicios que disputó en cuestión de meses. Hay una lista para las elecciones generales del 22 de octubre: Vamos San Juan, que lleva como candidato a senador nacional al gobernador Sergio Uñac. La estrategia, según los voceros de todos los sectores del justicialismo local, está en encolumnarse detrás de la figura del pocitano y retornar al triunfo luego de perder la conducción de la provincia ante Juntos por el Cambio y recibir un cachetazo de los seguidores de Javier Milei.

El domingo pasado, este diario dio cuenta de las conversaciones que se desarrollaban entre el espacio que responde a Uñac y el que responde a Gioja. Hubo un llamado la noche del domingo 13 de agosto. El gobernador contactó a su antecesor y rival para unificar el discurso que darían, cada uno por su lado, a la militancia. Duró menos de dos minutos, pero hubo acuerdo.

“Estamos esperando que el que salió primero convoque, porque eso es lo que tiene que hacer. Nosotros humildemente vamos a responder y trabajar para que nuestros ideales sean los que se impongan”, dijo el diputado nacional, líder de la lista San Juan Vuelve, encabezada por su hermano, Juan Carlos, que cayó ante el uñaquismo. En tanto, el mandatario provincial, en la sede del PJ en calle 25 de Mayo, arengó a la militancia: “Seguimos vivos, compañeros. No nos olvidamos de la capacidad de triunfar”.

Básicamente, ese es el quid de la cuestión, ver si el peronismo local puede rememorar la capacidad de unidad y movilización. Los dos primeros en comunicarse post elecciones fueron el vicegobernador Roberto Gattoni y Juan Carlos. En el despacho del presidente nato “no hubo una respuesta conducente” porque los lineamientos debían ser definidos por los dos pesos pesados del peronismo. Uñac generó una serie de movimientos para que haya conexión.

371783464_784770326986883_663921022570638605_n.jpg

Primero, trazó vías de comunicación entre las segundas líneas del peronismo y los aliados internos en Unión por la Patria. Por eso la reunión del presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, con el referente del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), Federico Aguero, ex candidato a intendente de la Capital y ex candidato a parlamentario del Mercosur por San Juan Vuelve. También por eso ocurrió el encuentro entre el candidato uñaquista al Parlasur, Matías Sotomayor, y el massista Franco Aranda en la sede del Frente Renovador. La galaxia del panperonismo oficialista ordenó sus planetas en círculos concéntricos, de afuera hacia dentro, hasta dar con la centralidad.

Uñac abrió canales de diálogo con las tres figuras que rivalizaron con él en las elecciones que hubo hasta ahora: 14 de mayo, 2 de julio y 13 de agosto. El trabajo de tender puentes tuvo varios interlocutores. Cobró relevancia Fabián Gramajo, que tuvo rol de articulador entre el uñaquismo y el giojismo. El intendente de Chimbas tiene línea directa con Uñac y Gioja. De hecho, fue el primero en reunirse con el Gobernador. “Puso a disposición la estructura provincial del San Juan Te Quiero”, señalaron fuentes del entorno del comunero. “No habló de la renovación del peronismo, lo importante es ganar las elecciones ahora”, dijeron a este medio.

372977718_857398375750951_185851989904996206_n.jpg

Aranda también bisagreó entre gobernador y ex gobernador. El constructor de la Mesa Massa 2023 se sentó con Uñac y pidió que haya coordinación con el Frente Renovador. De hecho, esa fuerza encara una actividad pública en la que puedan verse todos los dirigentes unidos. Planean un relanzamiento de la Mesa de cara a las generales. Estiman que será el viernes de la semana que viene y buscan que estén Gioja, Uñac, Gramajo y los intendentes, de acuerdo a lo que informaron fuentes de jerarquía del massismo sanjuanino. Al igual que Gramajo, “trabajamos para lograr una unidad aunque sea con fórceps”, remarcaron.

Tanto desde San Juan Te Quiero como del Frente Renovador dijeron que los rivales de la interna justicialista de marzo del 2020 “están dispuestos a trabajar juntos”. “Hubo la mayor predisposición, fue un buen gesto de los dos”, resaltaron, en referencia al cónclave entre Sergio Uñac y José Luis Gioja.

375046946_858957148928407_8415398612954196367_n.jpg

El acontecimiento -tras varios años de diferencias manifiestas y críticas punzantes- sucedió el viernes en la tarde noche. Ocurrió “en una casa, fue neutral. No era un lugar donde asista la militancia de ningún lado. Es de un conocido de ambos”, informaron operadores del giojismo. La idea era que pudieran verse las caras y consensuar algunos puntos para la campaña que arrancó formalmente el sábado 2 de septiembre. Duró poco más de una hora. No hubo foto. No hubo comunicado. En la cabeza de la cúpula peronista prima un interrogante: cómo generar confianza en las bases para que haya efectiva militancia de la boleta Massa-Uñac, después de tantas desavenencias. Las fuentes indicaron que habrá más gestos de unidad en los próximos días.

De momento, estiman que tienen la centralidad de la discusión política y mediática en la provincia. Que los reflectores están puestos en la unidad y no tanto en Juntos por el Cambio o en los seguidores de Javier Milei. Parten de ese supuesto para preocuparse en dos acciones: aumentar la participación electoral y retener los votos que ya tuvo Unión por la Patria.