El peronismo de Capital en crisis; la grieta en el ciclismo que salpica a Uñac y Martín; y la reunión del Pro

Los últimos movimientos del peronismo sanjuanino mostraron, una vez más, que pese al proceso de construcción de unidad, hay distritos donde la dirigencia está revuelta. Un ejemplo es la Junta Departamental de Capital Centro. Las nuevas autoridades asumieron el jueves por la noche en la sede central del Partido Justicialista porque los propietarios del local de la Junta —que todavía tiene un enorme cartel con las caras de Sergio Uñac y el exintendente Emilio Baistrocchi— subieron el precio del alquiler, y los "compañeros" decidieron no renovar el contrato.

Paren las Rotativas Gioja cruzó a Uñac por decir ahora que no estaba de acuerdo con la segunda reelección: "¿Y por qué él la quiso?"

Amén de eso, algo natural luego de perder la conducción del departamento, el quid de la cuestión está en que el peronismo no encuentra referentes de peso para disputar —al menos discursivamente— la gestión de la basualdista Susana Laciar, que actualmente tiene más críticas internas que externas.

El sector del tres veces gobernador José Luis Gioja consiguió quedarse con dos de las cuatro Juntas Departamentales de la Capital. En el Centro puso a Juan José Pagés y en Trinidad a Laura Seva, dos militantes señalados por tener poco rodaje dirigencial. En tanto, el uñaquismo repitió a la concejal Beatriz Muñoz en Desamparados y fichó al escobarista Rogelio Mallea para Concepción. Formaron un esquema —con la excepción de Muñoz— distinto al que imperó durante las gestiones de Franco Aranda y Baistrocchi.

El giojismo mostró cierto orden. El candidato más votado después de Baistrocchi, que obtuvo 11.126 votos, fue Leonardo Gioja, con 4.834 votos. El exdiputado provincial supo captar al electorado que todavía siente afinidad por el exgobernador, lo que fue un factor ordenador. Ingresaron dos concejales: Alejandra González y Javier García, que se mantienen alineados. Lo mismo ocurre en las Juntas que comandan Pagés y Seva.

El uñaquismo, por su parte, atraviesa momentos de mayor convulsión. La salida de Baistrocchi del Partido Justicialista acarreó que el sector de Uñac perdiera uno de los tres concejales que ingresaron por la lista del exintendente. Muñoz se sostuvo firme con el senador nacional; Ariel Palma osciló entre ambos espacios hasta que decantó en el uñaquismo gracias a la idea del intendente de Pocito, Fabián Aballay, de otorgarle la presidencia del Congreso del PJ. Por su parte, Horacio Lucero pegó el portazo y se fue con Baistrocchi a Hacemos por San Juan, la terminal local del sello de Juan Schiaretti.

Ante la inminencia de las elecciones legislativas nacionales de 2025, el uñaquismo busca una figura detrás de la cual encolumnarse en un formato opositor novedoso tras diecisiete años de gobierno municipal. Los operadores repiten que "no hay 2027 sin 2025". Sin embargo, todavía no hallaron la manera de hacer mella en Laciar, quien configuró una mayoría en el Concejo Deliberante y que, pese al recorte de fondos nacionales del Gobierno libertario, mantiene la Municipalidad en funcionamiento. De momento, no asoman referentes.

Un armador hizo un breve repaso sobre la dirigencia que, según él, debió tomar la posta. Durante las conducciones precedentes en las Juntas, hubo jóvenes que tuvieron cierta proyección: Facundo Valentín en Desamparados, Alí Mattar en Concepción, Blas Elizondo en el Centro, y Felipe Molina en Trinidad. No obstante, cada uno tomó un rumbo diferente. Molina y Elizondo están enrolados en el Poder Judicial. Mattar jugó buena parte del 2024 con Baistrocchi y luego retornó al uñaquismo. Sólo Valentín subsistió con ansias de permanecer en la rosca, pero por ahora no logra una proyección suficiente.

En paralelo, el peronismo también vivió tensiones en el ámbito deportivo, específicamente en el ciclismo, disciplina preferida de Sergio Uñac. Incontables veces, el senador nacional publicó —pese a la recomendación de su equipo de comunicación— fotografías propias en las rutas sanjuaninas como ciclista rutero.

En este caso, la disputa por la conducción de la Federación Ciclista Sanjuanina (FCS) tuvo tintes de partidización política. Los dos candidatos a la presidencia, Sergio Virhuez y Alejandra Perona, tienen afinidad con distintos sectores. El primero es el heredero del difunto dirigente peronista Juan José Chica, un histórico de la disciplina. La segunda, que trabajó durante años en el mismo espacio, dio el salto y, todo parece indicar, pasó a colaborar con el orreguismo.

El 16 de septiembre, ambos participaron en las elecciones para timonear la Federación. Ganó Virhuez, pero la Dirección de Personería Jurídica puso la lupa en los comicios y encontró numerosas irregularidades. Anuló la elección y fijó una nueva fecha para el 30 de diciembre. Naturalmente, el ganador en el proceso anulado explotó de bronca. En una conferencia de prensa, apuntó contra Perona no sólo por traición —ella iba en la lista de Virhuez y se bajó— sino también por sus presuntos contactos con el vicegobernador Fabián Martín. "Le llamó el señor Vicegobernador", enfatizó el heredero de Chica ante los medios.

La grieta quedó expuesta con la organización y los participantes en una carrera. Este domingo se corre la 2.ª edición del Circuito Sergio Valdéz en Chimbas, impulsada por la Unión Vecinal Manuel Belgrano, club que preside Perona, pese a que la Federación, todavía alineada con Virhuez, suspendió toda la temporada de ruta como protesta por la anulación de las elecciones.

Ante la suspensión, Perona redobló la apuesta e hizo los trámites necesarios para que la carrera se realice. De los cinco equipos más relevantes de la provincia, dos decidieron no participar: Rawson y Pocito, históricamente alineados con el peronismo y vinculados al espacio político de Uñac. Por otro lado, los equipos que sí competirán representan diversas alianzas: Santa Lucía-Gremios por el Deporte (una reciente fusión que suma al municipio a la competencia); Chimbas Te Quiero, vinculado al exintendente Fabián Gramajo; y el SEP (Sindicato de Empleados Públicos), enfrentado con Uñac.

Finalmente, pero no menos importante, se destaca la foto del presidente del Pro San Juan, Enzo Cornejo, con el líder del partido a nivel nacional, Mauricio Macri. La semana pasada, durante un evento de la Fundación Pensar en el Hotel Abasto, en Balvanera, el sanjuanino tuvo unos minutos con Macri. Luego difundió una breve gacetilla de prensa en la que resaltó, una vez más, su relación con Marcelo Orrego. "Vamos a seguir trabajando desde San Juan junto a Marcelo Orrego y en el país sin importar color político, para sumar al cambio real y verdadero que nuestro país necesita", dijo Cornejo. No obstante, fuentes del entorno aseguraron que la reunión no tuvo el impacto esperado por las segundas líneas, quienes esperaban definiciones respecto a la confección de listas para el 2025.