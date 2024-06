¿El pase del año? Las tres razones por las que el bloquismo está muy cerca de irse con Milei

A lo largo de casi dos décadas, los bloquistas tuvieron representación en la Cámara de Diputados de la Nación, intendentes, diputados provinciales, concejales, funcionarios en todas las carteras provinciales y a Luis Rueda como mano derecha de Sergio Uñac en los dos períodos de gestión del pocitano. En las elecciones del 2023, presentaron listas propias en casi todos los departamentos y se impusieron en dos: Iglesia y Zonda; además cuentan con tres diputados en la Cámara, hoy oro en polvo debido a la segmentación dentro del recinto.

Desde el 10 de diciembre a la fecha, las relaciones entre Rueda y Uñac se fueron enfriando y hoy están sin diálogo. Es más, el ex Secretario de la Unidad Gobernación estuvo en el programa de streming de TSJ, Off the Record, y tuvo fuertes valoraciones sobre el peronismo y especialmente, sobre las decisiones políticas de Uñac en el 2023. Rueda aseguró que nunca fue de su círculo "más amigo" y fue más allá al aseverar que "muchas veces" el senador Uñac no escuchaba cuando él cuestionaba ciertas cosas. "Hemos estado doce años juntos y se lo agradezco, me dio la posibilidad de acompañarlo en un proyecto. Nunca he sido de los más amigos de él. Hay muchas veces que no me escuchaba, le cuestionaba algunas cosas. Cuando fui agarrando confianza le cuestionaba algunas cosas, él me daba sus miradas. Me queda la tranquilidad de que no me guardaba las cosas, que me daba bolilla ponele que no, por ahí se quedaba y me decía tenés razón. Ahora hace tiempo que no hablamos mucho, me ha dado la razón sobre ciertas cuestiones, cuando vos perdés aprendés mucho. Cuando llegás al poder todos te dicen lo que vos querés escuchar", indicó.

Las pruebas que cristalizaron el distanciamiento fueron las votaciones de los bloquistas en el recinto. Primero votaron a Aldo Velazco, de Producción y Trabajo, para la vocalía del IPEEM, organismo en el que también fue nombrado Andrés Chanampa. Dentro del peronismo, dijeron en aquella oportunidad que no era lo acordado. Los bloquistas aseguraron que nunca pactaron abstenerse como decían sus ex aliados. Luego hubo otros cruces, el último en la sesión del jueves 30 de mayo, cuando los conducidos por Rueda votaron para que el proyecto de declaración por el destino de los trabajadores de Radio Nacional y el Correo Argentino pase a comisión para su estudio, al igual que mocionaron desde Cambia San Juan.

Tampoco cayó bien en el bloquismo que Alejandro Genest, su candidato a las ternas del Poder Judicial quedara fuera y terminara ingresando a la contienda el ex asesor letrado uñaquista Carlos Lorenzo. Sienten que quedaron fuera de una negociación. Por último, las fuentes con las que habló este medio aseveraron: “Hoy no hay conducción dentro del peronismo, no nos llama nadie desde el 10 de diciembre, tampoco Uñac”.

En el medio de esta ruptura, apareció el oportuno llamado del diputado nacional José Peluc. Ducho en armados, les propuso a los correligionarios sumarse a la estructura de la Libertad Avanza, en apoyo al presidente Milei y de cara a las elecciones legislativas del próximo año. Si bien desde el bloquismo aseguran que no coinciden ideológicamente con muchas consignas libertarias, creen que por tradición el partido tiene que estar apoyando lo que decidieron las mayorías. “¿Por qué no podemos ser enlace entre el gobierno nacional y el gobierno provincial para que a San Juan le vaya bien?”, se preguntaban puertas adentro del partido.

Lo que sí dejaron en claro es que la alianza sería nacional. La puerta sigue abierta para la constitución de nuevos frentes provinciales. Fuentes en off contaron que hubo una charla con Baistrocchi y que están abiertos a seguir charlando. Sobre el schiarettismo, dijeron que prefieren continuar con los representantes de Milei porque la Libertad Avanza “está más armada” a nivel nacional. Y para ponerle más tensión al tablero político añadieron que tampoco descartan avanzar con el chimbero Fabián Gramajo.