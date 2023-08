El particular detalle de UDAP en paritaria que demostró cómo sigue la interna

Provienen de extracciones diferentes y recién se conocieron en el momento del armado de la lista que destronó a Luis Lucero. Las diferencias surgieron una vez que tuvieron en sus manos la conducción y hubo choques sobre quiénes podían votar, si sólo afiliados o debía ampliarse a los no afiliados. También en los estilos políticos. Mientras Quiroga sostiene ser independiente, Ocampo busca dar lugar a sectores ideologizados.

En la penúltima reunión salarial, hubo un hecho y dos interpretaciones. Quiroga estuvo a punto de votar a favor de la oferta estatal porque durante el plenario le comunicaron que los afiliados habían dado OK. Pero, en medio de la cita con la ministra de Hacienda, Marisa López, Ocampo se acercó y le comunicó no era así, que había rechazado. Puso a la mujer contra las cuerdas. Desde el sector de la secretaria General entendieron que se trató de una "cama" y no de un error de comunicación.

Para conocer en detalle la puja entre las autoridades y su origen, se puede leer esta nota (click aquí). Este martes, la timonel del gremio llegó con el sobre cerrado. Según ella, para que no pase lo que ocurrió en la reunión anterior. Es una movida particular. La mujer no supo qué habían votado sus afiliados hasta que se sentó. Manejó un alto grado de incertidumbre política, que incluso pudo poner en jaque la paritaria, como ya había sucedido.

La idea de Quiroga es que no hubiese alteraciones ni errores de comunicación. Que nadie supiera. Esto surge por el sistema de conteo de los votos de los afiliados. La decisión de las bases se expresa en votos que reciben los delegados, que a su vez giran los datos a la secretaria Gremial, que es la única que tiene potestad de contarlos y dar la información a la Secretaría General. Ahora, ante el conflicto con la gremial, Quiroga decidió poner una comisión veedora en el conteo de mandatos y que le comunique por escrito cuál es el veredicto.

Ocampo, en diálogo con Tiempo de San Juan, comentó cuál es su situación actual. El Adjunto no tuvo conocimiento del trámite. "Se me ha negado esa información. Eso solamente lo ha manejado Patricia Quiroga, ni la gremial ni yo", dijo. En esa misma línea, la líder del sindicato comentó en rueda de prensa: "Gremial no vino y el Adjunto no sé". Es decir, no hay comunicación entre las partes. Y todo indica que así continuará hasta que resuelva la Comisión de Disciplina -integrada por una delegada y dos miembros del Secretariado- la situación de Ocampo y Lobos, que podrían ser sancionados o expulsados de Udap.