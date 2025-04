El orreguismo quiere implementar "la hora silenciosa" en grandes comercios de San Juan, qué es y para qué sirve

En Argentina ya usan este sistema supermercados de las cadenas Carrefour, Makro y Anónima. Es decir, que en San Juan ya hay ejemplos de lugares donde se aplica, justamente en las sucursales de las dos primeras firmas con presencia local, pero como una iniciativa empresarial. Lo que se busca ahora es generar un marco normativo que sirva de encuadre general, los municipios deberían adherir para darle más impulso a la modalidad, ya que depende de ellos el manejo de los comercios, no de la provincia, según aclaró la autora del proyecto a TIEMPO DE SAN JUAN.

"El proyecto nació por la preocupación en cuestiones que atraviesan a la sociedad, en diferentes lugares y temáticas. En particular lo que les interesa las madres. La ideas es crear un marco genérico y abrir el debate sobre el tema. Yo estuve en contacto con familias que tienen un miembro con TEA y es beneficioso. No solo para chicos sino también para personas grandes, el crearles un ambiente cómodo para ellos", analizó la legisladora, quien dijo que su proyecto tiene el apoyo de todo el bloque orreguista en la Cámara de Diputados de San Juan.

Leonardo comentó que la iniciativa la trabajó junto al concejal Ramiro Fernández Farrán de Caucete, comuna en la que este sistema ya tiene una ordenanza aprobada y resulta muy provechosa. En la Legislatura Provincial recién tomó estado parlamentario esta idea de la legisladora de la UCR, bajo el sello del bloque oficialista Cambia San Juan. Pasó para su estudio a tres comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales; Salud y Discapacidad; y Economía y Defensa de Consumidores.

Según expresa la iniciativa como fundamentos, "en la actualidad, muchas personas con trastornos del espectro autista (TEA) enfrentan serias dificultades al visitar locales comerciales debido a la sobreestimulación sensorial causada por música alta y luces brillantes. Esta situación genera ansiedad, estrés y malestar, limitando su capacidad para participar plenamente en la vida cotidiana. La sobreestimulación sensorial en estos entornos impide que las personas con TEA disfruten de una experiencia de compra cómoda y accesible, afectando su bienestar y limitando su inclusión social y su capacidad para realizar actividades diarias de manera independiente".

Así, se plantea que la implementación de una hora sin música ni luces fuertes en locales comerciales ayuda a crear un ambiente más accesible y cómodo para las personas con TEA, asegurando que accedan a su derecho de participar plenamente en la vida social y económica.

Se consigna que en varios países, se han implementado medidas similares con resultados positivos, demostrando su viabilidad y beneficios. Por ejemplo, en el Reino Unido, varias cadenas de supermercados han adoptado "horas tranquilas" con gran éxito, proporcionando un entorno más amigable para los clientes con TEA. Estas iniciativas han sido bien recibidas tanto por las personas con TEA como por sus familias, quienes han reportado una experiencia de compra significativamente mejorada. Se espera que la implementación de esta ley en San Juan tenga resultados similares.

Si se aprueba esta ley, resalta Leonardo, también tiene el potencial de beneficiar a otros grupos de personas que pueden ser sensibles a la sobreestimulación sensorial, como aquellos con trastornos de ansiedad, migrañas o epilepsia fotosensible. Al crear un entorno más tranquilo y accesible, se mejorará la calidad de vida de un amplio espectro de la población.

Por otro lado, se sostiene que la implementación de esta medida no solo tiene beneficios directos para las personas con TEA, sino que también puede tener un impacto positivo en los negocios. Al crear un ambiente más inclusivo, los locales comerciales pueden atraer a una clientela más diversa y aumentar su base de clientes. También esta medida puede mejorar la imagen de los negocios, mostrando su compromiso con la responsabilidad social y la inclusión.

La iniciativa cuenta con varios puntos:

"Conozco iniciativas como estas en el resto del país. Considero que cualquier iniciativa que contribuya a dar un paso hacia adelante para construir un mundo en el que quepamos todos, es de gran ayuda. Son pequeños pasos que trabajan para la eliminación de barreras sociales. De hecho en San Juan ya se aplica en varios supermercados. Desde el emprendimiento que lidero (Mucho más que Autismo), hemos acompañado a distintas organizaciones y referentes con capacitación", analizó Alejandrina Belot, mamá de Martina, una adolescente de 15 años con autismo regresivo que es una conocida referente del tema autismo en San Juan.

"Lo más importante de estos procesos es, al menos, pensar en que un mundo para todas las personas es posible. Y desde esa convicción generar acciones posibles. La accesibilidad es mucho más que una acción concreta. Pero una acción, aunque sea aislada, sirve", destacó Belot.

Embed - Alejandrina Belot / Comunicadora / Diversidad on Instagram: "LADO : La Realidad Oculta del Autismo Se acabó el "Día de Concientización", pero la lucha continúa. ¿Sueño? Un lujo. ¿Inclusión? Una quimera. Crisis, desafíos diarios, barreras infranqueables... Y la sombra del futuro: ¿qué será de nuestros hijos adultos, sin oportunidades, sin apoyo real? Detrás de cada diagnóstico de autismo, hay una compleja realidad biológica que en este país se ignora. La falta de investigación y de profesionales capacitados nos condena a tratamientos paliativos, a menudo reducidos a psicofármacos. El 80% de los adultos con autismo está desempleado. 1 de cada 36 diagnósticos clama por atención urgente. No podemos seguir siendo invisibles. Necesitamos: * Investigación: Para entender las causas biológicas y desarrollar tratamientos efectivos. * Acceso a la salud: Cobertura total de terapias y tratamientos especializados por parte de las obras sociales. * Políticas públicas: Inclusión laboral, educativa y social real. Empresas, gobernantes, sociedad: el autismo es una realidad que exige acción. No queremos parches, queremos soluciones basadas en la ciencia. Porque el futuro de nuestros hijos está en juego. Ser parte de la sociedad es un derecho. ¿Nos acompañan ? Necesitamos de cada persona para generar un mundo con posibilidades para todas las personas. Vida digna es a lo que aspiramos #Autismo #InvestigaciónYA #InclusiónReal #SaludParaTodos #muchomasqueautismo"