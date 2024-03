El orreguismo busca cambiar el modo de designación de jueces en San Juan

"El gobernador nos ha instruido para que vayamos trabajando en esto rápidamente. Y nosotros queremos que la justicia llegue a los mejores. Nosotros creemos en eso, que para tener una justicia independiente tienen que llegar a los mejores. Que sea el mérito, el hecho por el cual están ahí, no el amiguismo. No el ser amigo de, sino que sea el mérito, que sean personas que sean preparadas, personas que merecen estar ahí. Y entonces, cuando suceda eso, vamos a tener una justicia independiente, y no lo que está sucediendo hoy", opinó el vicegobernador, a cargo de la Gobernación, en diálogo con Radio Sarmiento este lunes.