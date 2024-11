El orreguismo arrasó en el Foro de Abogados; la lista del PJ quedó segunda; y Arancibia raspó

Este viernes, la Lista 3 logró la reelección de Pablo Vila y Daniela Sánchez en el Jurado de Enjuiciamiento en las elecciones en el Foro de Abogados. Los matriculados eligieron la opción ligada al Gobierno provincial de Marcelo Orrego. La Lista 1, apuntalda por los Abogados Justicialistas, quedó segunda. Hubo una diferencia de casi diez puntos. En tanto, el armado del expresidente de la institución, Marcelo Arancibia, que no llegó a un acuerdo con el oficialismo, raspó un porcentaje menor.

La primera lista, en sintonía con el Partido Justicialista, llevó al exintegrante del Consejo de la Magistratura, Marcelo Navas, y a Gabriela Lanzone. El peronismo sanjuanino bancó el armado que logró sellar una alianza -no tan firme- con los letrados del Partido Bloquista. Obtuvieron 233 votos, que representó un 35%. La Lista 1 estuvo formada por lo que en algún momento fue Unidos por el Foro, que contenía a la agrupación de Abogados Justicialistas.

image.png Datos del centro de cómputos.

Los letrados del peronismo supieron tener como referentes al exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, y al exasesor Letrado del Gobierno, Carlos Lorenzo. Sin embargo, los dos se alejaron de la competencia en el Foro de Abogados. Quedaron al mando los operadores: Roy Kirby y el expresidente del Foro, Marcelo Álvarez. Este viernes, ni bien terminó la contienda, el comando se reunió en un café céntrico e hizo su autocrítica: "Nos faltó renovación, hay abogados nuevos, más jóvenes, con los que no tenemos relación", dijo uno de los presentes. "El aparato del Estado pesó", dijo otro.

Del lado ganador, los orreguistas festejaron en las instalaciones del Foro. La fuerza compuesta por Abogados en Acción, y una parte de la agrupación Foro Independiente, cosechó 312 votos. Es decir, el 42% del total. El espacio fue una construcción de varias fuerzas. Estuvo referenciado en la secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, la afiliada al Pro, Claudia Sarmiento. También en el concejal de la Capital, Mariano Domínguez, que responde al jefe de Asesores del Gobernador, Rodolfo Colombo. Además, participó como apoderado el secretario del bloque Producción y Trabajo en la Cámara de Diputados de San Juan, José Becerra.

Finalmente, el espacio referenciado en el excandidato a gobernador Arancibia, que puso a jugar a Martín Zuleta y Lisandro Rives, quedó en tercer lugar con 182 votos (25%) . El dirigente de Generación para un Encuentro Nuevo (GEN) en San Juan eligió no formar parte de la lista ganadora. Se diferenció desde el primer momento del orreguismo y se quedó con el sello de Foro Independiente, reservó nombre y colores. Dijo que los letrados de Abogados en Acción estaban a favor del gobierno y no de los matriculados. Hoy también disparó contra el armado oficialista: "Lo triste es que seguimos en la misma trama. El cambio de contexto no debería justificar la legitimación de las viejas mañas".