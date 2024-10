Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El número dos de la CGT San Juan bancó a Marcelo Orrego por un motivo El secretario Adjunto de la central obrera en la provincia, Víctor Menéndez, estuvo en Off the record. El sindicalismo provincial está de parabienes con el orreguismo. La razón: la obra pública. Para el dirigente sindical, de raíces peronistas, valoró que Orrego "viene cumpliendo sin que le mande plata la Nación". Conducción: @ortizfer2 @riveros.oliva Producción: @mflorgarcia1 Más info en @tiempodesanjuan #offtherecord #tiempodesanjuan"

View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)