El nuevo concurso que lanzará el Poder Judicial vendrá con cambios: buscarán perfiles de forma más dirigida

Es una decisión. La metodología del examen de ingreso al Poder Judicial va a cambiar. Apuntan a contar con perfiles que se ajusten a las necesidades de la Justicia. De esta última edición -realizada en el 2022- al día de la fecha, ingresó el 30% de los aprobados. Según adelantaron las fuentes oficiales consultadas, los concursos masivos no garantizan tener una bolsa de trabajo que permita cubrir las demandas que se generan en Tribunales. Por eso las modificaciones.

Aún no hay certezas sobre la metodología, pero lo que sí está decidido es que los concursos no serán masivos sino dirigidos: para abogados, para psicólogos, trabajadores sociales o los perfiles que son más buscados dentro de Tribunales. La intención también es evitar grandes bolsas de empleo que generan expectativas en los aprobados y que después no tienen espacio dentro de la estructura judicial.