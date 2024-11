El mileísmo y el PRO buscan asegurar la sanción de la ley de Ficha Limpia, para que Cristina no sea candidata

La confirmación en segunda instancia no es suficiente para que la condena quede firme, ya que la ex presidenta puede apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal de justicia no tiene plazos para expedirse sobre el particular, por lo que Cristina Kirchner, en 2025, podría ser candidata. Las versione sindican que podría postularse al frente de la lista de diputados nacionales del peronismo en la provincia de Buenos Aires.