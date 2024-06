El mapa de relaciones de los ternados para ocupar lugares picantes en la Justicia

Política Las dos razones por las que no arrancaron las entrevistas a los ternados para el Poder Judicial de San Juan

Si bien en el plano de lo deseable los más capacitados son los elegidos para administrar Justicia lo cierto es que en la realidad pesan más otros factores, como la negociación que hay detrás de cada candidato para pegar el salto final. Entre los ternados hay profesionales más ligados al oficialismo, unos pocos del peronismo y un nutrido grupo de abogados con la venia del Poder Judicial.

Entre los integrantes de las ternas se destacan algunos nombres vinculados al mundo de la política, como es el caso del ex asesor letrado de la provincia, Carlos Lorenzo; del ex secretario legislativo, Nicolás Alvo y del ex director del Penal, Oscar Ghilardi. También hay reconocidos litigantes como Leonardo Villalba, Sandra Leveque y Gustavo De la Fuente y personal de carrera judicial.

En el uñaquismo hay especial interés en lograr que Lorenzo sea elegido. Para los giojistas, es importante que Ghilardi consiga ser designado. Cercanos a Cambia San Juan se encuentran Florencia Pons Belmonte y Sheila Emilce Castro. No tuvieron la misma suerte otros políticos conocidos que se habían postulado como el diputado provincial Leopoldo Soler; la exdirectora del Registro Civil, Romina López Galoviche; y el exsubsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, entre otros.

La pulseada más fuerte será por el Juzgado de Paz de Capital. La terna tiene a dos pesos pesados: a Lorenzo y a Paula Gabriela Conte Grand, quien trabaja en la Oficina de Ejecuciones Fiscales desde hace años. ¿Por qué es la pelea más atractiva? Es que Conte Grand no es solamente una trabajadora jerárquica del Poder Judicial, es la esposa del presidente del Foro de Abogados, Franco Montes, quien fue candidato a intendente de la Capital bajo el paraguas de Cambiemos, en el lema que encabezó Eduardo Cáceres.

Entre los ternados que integran el Poder Judicial, se encuentran varios profesionales que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal. Gabriela Molina, Silvina Zogbe Sancassani, Francisco Nicolía, María Victoria Ruiz Peña, Rodrigo Videla, Andrea Viviana Insegna, María Paula Aarredondo Morando, Mariano Carrera, Oscar Ghilardi –impulsado por el giojismo-, María Ximena Rodríguez Schmadke, Sebastián Gómez García, Agostina Ventimiglia, Yanina Márquez, Juan Manuel García Castrillón, Sebastián Yanardi, Florencia Buteler Robledal, María Verónica Recio Correa y María Laura Maldonado.

La intención es llegar a un acuerdo que permita sacar los nombramientos en paz, sin demasiadas estridencias, en un momento social complejo, que tiene al gobierno provincial administrando los pesos que manda Nación ante un abanico de necesidades inabarcable. Pero sin humo blanco, vendrá la búsqueda de alianzas con los bloques más pequeños para alcanzar las mayorías necesarias.

En la Cámara de Diputados la configuración del poder ubica al bloque justicialista –más cercano a Sergio Uñac- con 15 legisladores, a Cambia San Juan con 12, al bloquismo con 3, a San Juan Vuelve –giojismo- con 2 y a cuatro monobloques que vienen votando no linealmente. Si no hay un acuerdo entre las dos fuerzas más importantes dentro del recinto para los nombramientos, serán estos cuatro votos los que jugarán un rol protagónico: el San Juan Te Quiero, el Frente Renovador, la Libertad Avanza y el bloque del Este.