El juego de Fabián Martín para sus sucesores y un peronismo más fragmentado en Rivadavia

Faltan siete meses para el 2023. Las elecciones generales en San Juan aún parecen muy lejanas. Pero es sólo eso, un parecer. Los tiempos políticos no son iguales a los materiales. Perder un solo día en armarse o rearmarse puede generar una desventaja frente al competidor. Rivadavia es el departamento donde más se nota. El peronismo está convulsionado entre espacios más antiguos y nuevos. El oficialismo, encabezado por el intendente Fabián Martín, tiene varios candidatos. El tema es cómo elegirlos. No solamente por la incertidumbre legal, sino por las variables a tener en cuenta.

Varias veces, el actual jefe comunal dijo que “no hay un solo heredero” para Rivadavia. Es cierto. Son tres los que se alistan para quedarse con el puesto. La diputada provincial Nancy Picón, el diputado provincial Sergio Miodowsky, y el presidente del Concejo Deliberante, Juan de la Cruz Córdoba. Los tres tienen ganas y consideran que cumplen con los requisitos para ser "el heredero” al sillón municipal. Los dos primeros tienen más chances. Por ahora, son los embajadores del Intendente en las distintas partes del departamento. “Esto es confianza, más trabajo en territorio”, dijo una fuente del entorno de Martín.

nancy.jpg La diputada provincial Nancy Picón en un encuentro de mujeres en Rivadavia.

Por eso, para enfrentar el periodo preelectoral, el intendente dispuso que haya un referente en cada uno de los cinco distritos en los que se dividió el departamento. “Es para darle una posibilidad a los que ocupan cargos legislativos a que aporten también su grano de arena en la gestión ejecutiva”, indicaron las fuentes. Son las comunas Norte, Sur, Centro, La Bebida y Marquesado. La segunda y la última, son ocupadas por Miodowsky que también va bastante a La Bebida- y Picón, respectivamente. Amén de ese aporte a la gestión, lo que buscan es darle mayor visibilidad a dos dirigentes que tienen como centro de operaciones la Cámara de Diputados de San Juan.

Entre ellos, más allá de sus aspiraciones, tienen una relación correcta. En el cuerpo legislativo presentan proyectos en conjunto, participan de las reuniones juntos, uno está enterado de lo que hace el otro y viceversa. Por eso hay una cuestión de pesos que evaluará el intendente en la previa a las elecciones. Las fuentes fueron taxativas: “El socio político de Martín es Miodowsky, pero por ahora no mide como se esperaba, eso hace que aparezca Nancy”. Técnicamente, en un escenario estadístico, están igualados. Pero la política no son sólo números fríos. Queda la balanza de la confianza personal. Ambos son estrechos colaboradores desde la primera hora, cuando todavía el senador Roberto Basualdo no le pasaba el timón al diputado nacional Marcelo Orrego y al mismo Martín.

sergio.jpg El diputado provincial Sergio Miodowsky con vecinos de Rivadavia.

Miodowsky estuvo en la boleta ganadora las dos veces que se sometieron a elecciones. Cuando le arrebataron la intendencia al peronismo de Ana María López iba al lado de Martín, como diputado departamental. Lo mismo cuando repitieron mandato. En tanto, Picón estuvo al frente de una área sensible y de cercanía con los vecinos, la dirección de Acción Social. Y luego entró en la lista de proporcionales del extinto Frente Con Vos, transformado actualmente en Juntos por el Cambio. No puede quedar de lado Córdoba, a quien le confiaron el manejo del órgano deliberante. Aunque la juegue de atrás, está. “Si le preguntás hoy a Fabián, te va a decir Sergio, si le preguntas mañana te puede decir Nancy”, resumieron las fuentes.

Además, para remarcar, no ven que la sucesión sea un problema de grandes proporciones. Fundamentalmente, frente a la ignición que atraviesa el peronismo. “Vamos a retener el departamento y ganar la provincia”, repiten en las sedes de Producción y Trabajo en Rivadavia. Incluso exportan dirigentes. Por ejemplo, Picón estuvo en Rawson durante la semana. Visitó Villa Las Margaritas y se mostró con la referente Adriana Díaz. Es parte del operativo que tiene Juntos por el Cambio para quedarse con el departamento después de la exigua ventaja que sacó el oficialismo en las legislativas de noviembre pasado. Martín también figura entre los potenciales candidatos a gobernador y le sirve que sus dirigentes participen en otros distritos para proyectarse.

En la otra esquina del cuadrilátero está el justicialismo, desde hace unos días más dividido. Hay una realidad: cada vez más referentes candidateables se alejan de la Junta Departamental. Ya pegó el portazo el ex candidato a intendente, Marcelo Delgado. Lo hizo en conjunto con su rival en las primarias de 2019, Raúl Alonso. Disconformes con la conducción del ex senador K, Ruperto Godoy, que dirige la estructura peronista. Abrirán un espacio que se llamará Abrazar Rivadavia. De ahí saldrá un candidato, o eso esperan. Siguieron el ejemplo del secretario de Ambiente de la provincia, Francisco Guevara, que tiene Confiar y que hará un locro para el 25 de Mayo.

guevara.jpg El secretario de Ambiente Francisco Guevara con un vecino del barrio Huaziul.

Al principio, el nombre del joven sonó con fuerza. Varios lo criticaron por jugar por fuera de la Junta. Aunque tiene el OK de Casa de Gobierno para armarse, lo cierto es que Guevara por ahora camina sin tanto apoyo. La novedad pasó. Habrá que ver si el nuevo espacio tiene impulso militante. Sobre todo, luego del alejamiento del funcionario uñaquista de la agrupación Concepto Participativo, de Cristian Morales.

Desde los entornos de los referentes ya afincados como Delgado, Alonso y el concejal Leonardo Lorenzo, entre otros, expresaron -sotto voce- el malestar por “la jugada de líbero que está tratando de hacer”.

¿Y si el candidato es Luis Rueda?

Es un rumor que va en ascenso. Hay quienes dicen que el tapado para Rivadavia es el subsecretario de Unidad de Gobernación y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda. “El resto puede ser mascarón de proa”, expresaron. El concejal, Walter Vázquez, manifestó, en declaraciones televisivas, “Luis Rueda es nuestro candidato natural en Rivadavia”. “Tiene gran aceptación, no solamente en el bloquismo, sino en el frente”, acotó.