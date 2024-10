El IPV busca construir diferentes modelos de casas, de acuerdo a la zona

Así lo confirmó este martes la titular del IPV, Elina Peralta . "En este momento está el equipo de Planificación estudiando cuál es lo mejor, dependiendo de la zona, cuál es la mejor casa que se pueda construir", aseguró en diálogo con Radio Sarmiento. Y se explayó: "Una cosa es lo que es rural y otra cosa es hacer una casa en una zona que es urbanizada como el Gran San Juan y en esto no significa que bajemos los niveles, pero las condiciones de vida de una familia de zona alejada no son las mismas que las de zona urbana".

No dilucidó la funcionaria qué cambios concretos se aplicarán. Sí admitió que una de las opciones es incorporar más masivamente energía solar en las viviendas, como los termotanques solares, que ya se vienen usando en la operatoria general.

image.png

"Siempre el ahorro energético es uno de los temas que tenemos para trabajar el desarrollo de las viviendas", expresó la funcionaria. "Estamos trabajando para ver si son convenientes en este momento, porque necesitamos la fábrica de San Juan. No es lo mismo que uno tenga que comprar en el extranjero y los repuestos no vienen y otra es comprarlos acá y que podamos conseguir todo eso, los precios son diferentes. Entonces estamos averiguando si eso es una de las posibilidades, algo que se puede incorporar. Todo esto está en estudio", afirmó. Se refirió así a la fábrica de paneles solares que está en construcción en Pocito, en el predio del EPSE, que se plantea abrir en mayo de 2025.

En 2019 el gobierno anterior implementó un cambio en la configuración de las casas del IPV, presentando el modelo "evolutivo" que tiene que ver con casas con estructuras preparadas para ampliaciones, como muestra la imagen a continuación.

image.png

El plan para los gremios, con más aporte

Dentro de los planes que ejecuta el IPV, se dio años atrás una operatoria especial con los gremios, bajo un acuerdo con la CGT, que tiene varios barrios iniciados. Según dijo Peralta, la idea es seguir con los barrios en construcción, con vistas a terminarlos entre 2025 y 2026.

No obstante, los proyectos que no se iniciaron quedaron en stand by y para los nuevos proyectos se están estudiando nuevas modalidades, exigiendo más por parte del sindicato: "la línea es trabajar con lo público privado", dijo. E informó que se buscará que el gremio pague el terreno y la urbanización y no sólo el predio como es ahora. "Como trabajamos con fondos provinciales hay que renovar la operatoria", enfatizó.

Entregarán 300 casas antes de fin de año

Peralta dijo que en este 2024 son 700 las viviendas entregadas y se espera entregar 300 más antes de fin de año, para completar las 1.000 prometidas por Marcelo Orrego. Así, para 2025 se proyecta un 30% más de construcción de barrios, todo con fondos provinciales ya que los planes nacionales, por decisión de Javier Milei, no se financian más para las provincias.

Por otro lado, Peralta confirmó que "tenemos un barrio para entregar ahora a finales de noviembre que es el Valle Norte, en Valle Fértil.

Bajó la morosidad y subirá la cuota

La funcionaria habló de una mejora del recupero en el IPV que se logró mediante diferentes campañas y planes, con lo que hoy la morosidad es de un 45%. Esto un dato importante porque el sistema de financiamiento del organismo es solidario, es decir, si el adjudicatario no paga la vivienda, no se pueden construir más para otros. En el IPV son 90.000 las familias anotadas que esperan por un techo, según los datos oficiales.

"Uno piensa que por la crisis la gente no paga, pero entendemos que están pagando una casa, ¿no? No un alquiler, ni boletas tan caras como la luz, está pagando el techo donde vive y uno piensa que por la crisis la gente se niega y todo lo contrario. He descubierto que yendo a los departamentos la gente está más interesada", destacó la funcionaria.

El IPV está aplicando una metodología de visitar cada uno de los departamentos, como una oficina móvil para poder escuchar las inquietudes de la gente y asesorarla.

Por otro lado, la funcionaria confirmó que se viene un aumento del valor de las cuotas en noviembre, lo que se calcula según la inflación, pero no detalló los nuevos montos.