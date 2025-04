El Gobierno de San Juan ya detectó 4 casos de RTO truchas y planteó que puede ser parte de un boicot político

Detalló que "iniciamos con la detección de una combi y un servicio contratado que venía con una oblea de RTO y la documentación de la RTO falsificada. Ante esas circunstancias lo que corresponde es darle participación a la justicia. Así que se hizo la denuncia policial y la justicia actúa en estos casos porque frente a lo que nos encontramos la figura es adulteración de instrumento público".

El funcionario aseguró que ante estas alertas se hizo el seguimiento y empezaron a encontrar taxis. "El martes creo que fueron dos y en el día de ayer uno más".

¿Picardía o ardid político?

El funcionario de Marcelo Orrego aseguró que desconocen como es el modus operandi para acceder a esas RTO truchas ya que es parte de la actuación de la justicia. "Lo que sí es que este tipo de cosas afecta al servicio, atenta contra la calidad del servicio y nos confirma a nosotros que el camino en el que habíamos iniciado de trabajo en la Secretaría y con lo que nos habíamos encontrado con el sistema donde la situación de papeles, autorizaciones y elementos no estaban del todo claros, tal vez se empiece a profundizar en algunos sectores aún más porque estos controles o estos elementos de seguridad hacia el pasajero no se están tomando".

Además analizó que "lo más grave del caso es que no solo no se hacen, sino que se procede con documentación apócrifa y adulterada".

Respecto de quiénes están detrás de estas maniobras, dio un dato llamativo sobre lo que les parece "sospechoso". Dijo el funcionario que "Hay alguna coincidencia entre las personas que están atrás después de alguna y con lo otro que nos encontramos con alguna de estas prácticas incorrectas que nosotros desde la Secretaría debemos corregir. Que en alguno de los casos se trabaja y hay un alquiler de la licencia, no es el titular de la licencia, sino que aquel que está atrás o está brindando el servicio podría estar afectando la situación".

Y ahondó: "Hay algunas situaciones que se están suscitando para tensionar el sistema y lo otro que esperamos es que esto no sea de ese tipo de situaciones, de esa picardía de que dejo de hacer esto y no sea un hecho aislado, sino que frente a los cambios y a la situación que la provincia está proponiendo a los fines de ordenar el sistema y que todos los sanjuaninos cuenten con los servicios adecuados y como corresponde, esto sea una práctica para generar algún tipo de ruido, algún tipo de inconveniente frente a la circunstancia, ¿no?".

El secretario sostuvo que "en los últimos dos o tres días hay algunas propuestas de alterar el sistema, de atacar, digo, de realizar prácticas ilegales con respecto al sistema de transporte en la oferta de lo que se hace, una práctica vieja pero que es ilegal, el 'colectiveo', y eso estaría atentando contra el normal funcionamiento de todo el sistema. El pasajero del colectivo tiene que ser pasajero colectivo, el pasajero del taxi-remis tiene que ser pasajero del taxi-remis".

Y dijo sobre si le ve un transfondo político que "No sé si político, porque lo que nosotros vemos es que hay un ataque al sistema como venía funcionando, que estaba equilibrado, que la provincia ha hecho un esfuerzo importante por mantenerlo equilibrado, que lo que está pasando con el sistema de taxi-remis, cuando nosotros decíamos que íbamos a corregir algunas cosas y ya hemos anunciado que con el cambio de la ley el alquiler de licencia va a desaparecer, puede ser que por ahí algunas cuestiones no le esté gustando a algún sector, que puede llegar a estar promoviendo algún tipo de medidas no correctas".

Agregó sobre las posibles suspicacias que "Por el otro lado, el gran anuncio del gobernador del boleto escolar gratuito, del boleto estudiantil, tanto para docentes como para alumnos, nosotros creemos que es una política importante y creemos que es un derecho de los sanjuaninos, entonces es un sistema que hoy, si salimos a hacer prácticas incorrectas, lo empezamos a atacar. Y oh, qué casualidad, este ataque viene a posteriori de un gran anuncio, y bueno, el gobierno va a usar todas las herramientas de la Secretaría, vamos a trabajar como venimos trabajando, con la paciencia, la seriedad y todos los elementos que tengamos para defender esta decisión tomada".