El Gobierno de San Juan descontará el día a los docentes que hagan paro el 5 de marzo

En medio de una tensa relación con los gremios docentes, que buscan más mejoras salariales entre otros puntos, el Gobierno de San Juan anunció que descontará el día a los docentes que hagan paro el 5 de marzo y no descarta también aplicarlo con la medida de fuerza ya realizada el 24 de febrero.

Así lo confirmó este viernes la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes , quien dijo que "podemos decir que en vista de lo que viene pasando en las últimas horas será descontado el día 5 de marzo los docentes que no estén en sus lugares de trabajo".

Los gremios UDAP, UDA y AMET vienen de hacer paro y movilización el 24 de febrero, cuando se convocó a esta medida en todo el país por parte de CGT y CTERA. Así, se opacó el inicio de ciclo lectivo, que el Gobierno dio por cumplido a pesar de que hubo paro. En esa jornada, mientras el Ministerio de Educación no informó el porcentaje de acatamiento, UDA difundió que en el turno mañana fue del 90%.

Esta semana, tras las reuniones de delegados, los sindicatos confirmaron más medidas de fuerza. UDA parará también el 6 de marzo y UDAP comunicó "paros progresivos", siendo el primero de 48 horas para la semana siguiente a la del 5 de marzo.

Los gremios reclaman mejoras varias, incluyendo la reapertura de la paritaria. En ese ámbito se discutió en dos largas jornadas con la patronal que extendió una oferta y luego otra con mejoras, pero ambas fueron rechazadas por los afiliados de los sindicatos. El Gobierno anunció que aplicaría de todos modos esta propuesta y así fue, de manera que el pago de sueldos que están siendo este 28 depositados en cajeros, ya vienen con esas novedades.

Los puntos de la mejora salarial que se aplica a los docentes y que sirve de base para el resto de los estatales provinciales son:

- Un incremento en los sueldos del mes de febrero según el índice de precio del consumidor (IPC) del mes de enero, acumulativo al valor de enero. Para el mes de marzo un incremento en los sueldos de acuerdo al IPC del mes anterior y acumulativo también al mes de febrero.

- Incremento en el ítem docente denominado E60, pasando de 37 puntos a 39 puntos.

- En el ítem de Conectividad, un incremento del 20%.

- Además, un incremento de las asignaciones por salario familiar, en un 7,69%, tanto en el valor del salario como en los tramos de sueldos que se utilizan para su cálculo.

- Por otro lado, en este mes de febrero abonar también lo correspondiente al Equipamiento Docente, que es un pago anual que se realiza al principio del ciclo lectivo.

image.png En Jáchal hubo marcha de antorchas esta semana por reclamos salariales.

Descuento del día

"No soy específicamente la persona que toma la determinación de esto, sino que somos un equipo de trabajo del gobierno que analiza todas las aristas y todo lo que tiene esta situación gremial que se está viviendo, pero sí podemos decir que en vista de lo que viene pasando en las últimas horas será descontado el día 5 de marzo los docentes que no estén en sus lugares de trabajo", confirmó Fuentes este viernes, en diálogo con Radio Sarmiento. Sobre el descuento del paro del 24 de febrero, afirmó que "por ahora sería solamente el 5 de marzo".

La ministra reivindicó la gestión educativa en la provincia. "Acá hay algo muy importante que decir. El año pasado descontamos el día de paro y la plata que se descuenta queda en Educación. Se dieron en juegos para la educación especial y Nivel Inicial en los patios que faltaba", destacó.

¿Cuánto gana un docente en San Juan? Alrededor de 543 mil pesos es el sueldo mínimo que tienen los maestros en San Juan. "A veces la antigüedad es un por ciento del sueldo más sumado. Entonces hay que tener en cuenta todos esos ítems diferentes. No hay un docente en San Juan que cobre igual", informó.

Y remarcó: "este sueldo que está acreditado en este mes, hoy, en este día, lleva el 2,2% dentro del IPC al del mes de enero, que fue lo que se acordó en esta última mesa del 12 de febrero. Lleva también 2 puntos para el E60, que es una responsabilidad funcional que tiene el docente. Que son ítems que se les paga solo al docente. También lleva el concepto de conectividad, que también se aumentó a 37.736 pesos. Ese es el monto que no pagó más Nación y que el gobernador lo tomó, lo transformó, lo subió y lo pasó a puntos, a su sueldo básico. También se ha sumado a este mes de febrero el equipamiento docente, que si bien se paga todos los años, se le paga al docente para aquello que necesita específicamente equiparse. Y también se han actualizado los montos del salario familiar por tramo, en un 7,69%, que va liquidado con el mes de febrero".

"Muchos nos dicen, 'oh ustedes liquidan por decreto'. Y no, si no hubiésemos liquidado lo mismo que el mes de enero. Y nosotros entendemos que esto es una mejora para el docente", destacó la ministra Fuentes.

Además, la funcionaria de Marcelo Orrego dijo que no tiene problema en adelantar el llamado de la próxima paritaria, prevista para inicios de abril, y hacerla a fines de marzo. Por otro lado, dijo que se encaminan a cumplir este año 190 días de clase y que no está todavía delineada la estrategia para recuperar los días de paro.