El Gobierno de San Juan aprobó la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría

El Gobierno de San Juan aprobó la actualización del permiso ambiental del proyecto minero Josemaría, ubicado en el departamento Iglesia y considerado uno de los desarrollos cupríferos más importantes del país. La medida se conoce pocos días después de la participación del gobernador Marcelo Orrego en el evento Argentina Week, donde expuso ante empresarios e inversores sobre el potencial minero de la provincia.

La resolución fue otorgada a través de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería provincial, que aprobó de manera conjunta la primera y la segunda actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondientes a la etapa de explotación del proyecto. Con esta decisión, se otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que mantiene vigente el permiso ambiental principal de la iniciativa, que forma parte del distrito Vicuña.

El proceso de evaluación comenzó el 20 de agosto de 2025 y se realizó mediante una revisión unificada de ambos períodos de actualización, en aplicación del Decreto 07/2024. Según indicaron desde el Gobierno, esta modalidad permitió completar el procedimiento en un plazo menor a seis meses, lo que representó una reducción en los tiempos administrativos sin modificar las exigencias técnicas del control ambiental.

La actualización del informe contempla la revisión de la gestión ambiental aplicada hasta el momento, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental original y la identificación de hechos nuevos o modificaciones significativas (tanto ejecutadas como proyectadas) para los próximos dos años, de acuerdo con la periodicidad bianual que establece la normativa para este tipo de informes.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, sostuvo que la aprobación refleja la capacidad técnica del sistema de evaluación ambiental de la provincia. “Esta aprobación demuestra que San Juan tiene la capacidad técnica e institucional para llevar adelante evaluaciones ambientales rigurosas en plazos razonables. Nuestro compromiso es que cada proyecto cuente con un control ambiental exigente y que los procedimientos se cumplan con la seriedad que la actividad requiere”, afirmó.

Desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero explicaron que estas actualizaciones permiten verificar cómo se viene aplicando la gestión ambiental del proyecto, asegurar el cumplimiento de las exigencias fijadas en la DIA y considerar la incorporación de cambios o hechos relevantes para el próximo período bianual.