El gobierno nacional bajó de categoría a los residentes del Garrahan: Ahora son becarios

A través de una cuenta oficial de X, los residentes del Hospital Garrahan explicaron: "¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un "estipendio". No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso".

"Desde el Ministerio nos aseguran que con 'el sello Garrahan' es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda", sentenciaron los residentes.

Y concluyeron el comunicado: "Sin residentes, el Garrahan no funciona. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública".

Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada.



En ese marco, los Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) confirmaron nuevos paros de 24 horas para los días 10 y 17 de julio. Además, convocaron a una movilización para el próximo jueves 17 a las 16 horas, desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, la cual pretenden replicar en todo el país.

“El Gobierno nacional, encabezado por (Javier) Milei y Lugones, insiste, junto al Consejo de Administración, en dilatar el conflicto, no hacer ninguna propuesta de aumento salarial y apostar al desgaste y al cansancio. Sin embargo, el resultado es el contrario: el equipo de salud está cada vez más cohesionado y el apoyo social no deja de amplificarse", sentenció la secretaria general Norma Lezana (APyT) en diálogo con NA.

En ese marco, Lezana precisó que la crisis que atraviesa la institución es "dramática” y confirmó que ya son 224 profesionales "altamente capacitados", junto a más de 20 residentes, que ya renunciaron “por los bajos salarios” que deberían comenzar en 1.800.000 pesos, según la canasta básica.

Además, destacó que el Hospital necesita que la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica "se apruebe ya" pero "los tiempos parlamentarios no están en sintonía con la urgencia que se necesita".

A modo de cierre, Lezana consideró que "haría falta un paro nacional" que surja desde las centrales obreras más importantes del país, pero que mientras eso se dirima "no se pueden quedar de brazos cruzados".

Lugones salió a defenderse tras las duras críticas al Gobierno por el polémico cambio sobre las residencias médicas

A los pocos minutos de que llegara la respuesta de los residentes, el ministro de Salud de la Nación salió a defenderse de las duras críticas: "Les damos posibilidad de elegir a los residentes médicos"

A partir de hoy, abrimos una nueva opción para los residentes del Garrahan:



Contrato directo con el hospital. Cobran más (sin descuentos), pueden recibir bonos y el hospital les cubre los seguros.



"A partir de hoy, abrimos una nueva opción para los residentes del Garrahan: contrato directo con el hospital. Cobran más (sin descuentos), pueden recibir bonos y el hospital les cubre los seguros", argumentó Lugones.

En un posteo vía X, el funcionario nacional resumió: "Por el contrario, si prefieren, pueden seguir con la misma modalidad que hasta ahora. Más libertad, más transparencia. Residencias como tienen que ser: formación, no explotación".