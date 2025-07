La oposición logró emplazar el tratamiento de financiamiento de universidades y la emergencia en el Garrahan

En tal sentido, la legisladora opositora cargó que “en consecuencia del veto que no se pudo rechazar en esta Cámara es que insistimos porque ya no está en discusión el derecho humano a la educación superior”. En síntesis, mencionó que el espíritu de las iniciativas busca mejorar “a los salarios de los educadores del nivel universitario tanto docente como no docente”, y cerró con un mensaje para el pleno: “Demos respuesta a una necesidad y urgencia que pone en crisis al desarrollo de la Argentina”.

Por su parte, la diputada nacional Danya Tavela de Democracia para Siempre sugirió enderezar “el norte de esta sesión en los temas que preocupan a la gente”. Luego aseveró que están “los niños en peligro porque principal hospital pediátrico está siendo desguazado, y las universidades y la ciencia están en peligro por la desfinanciación de este Gobierno”.

La moción de emplazamiento propuesta por Blanca Osuna resultó aprobada con 161 votos afirmativos, 68 en contra y 0 abstenciones. La Libertad Avanza, el Pro, Paula Omodeo de Creo, Verónica Razzini de Futuro y Libertad, María Cecilia Ibáñez del MID y Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos votaron en contra.

Emergencia en el Garrahan

En palabras del diputado tucumano Pablo Yedlin fue solicitado el emplazamiento para dictaminar los proyectos de declaración de la emergencia sanitaria en la salud pediátrica del Hospital Garrahan en un plenario de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda convocado para el martes 8 de julio a las 12.

Para este segundo tema, el titular de Acción Social y Salud Pública explicó que “3500 niños por año solo desde Tucumán vienen a tratarse su cáncer infantil o leucemia al Hospital Garrahan”. Luego, aseguró que este “este proyecto viene a asegurar un presupuesto digno al hospital y propone condiciones dignas para que el hospital trabaje”.

En segundo lugar, el diputado nacional Facundo Manes expresó que “lo del Garrahan no es falta de plata, es lo que el presidente quiere”, y aseveró que este es “un país que pone mas recursos en organismos de inteligencia para influir en periodistas y pagar trolls en redes sociales”.

“¿Ese es el país que queremos?”, cuestionó el legislador de Democracia para Siempre, quien agregó críticas contra el Gobierno nacional: “El Garrahan no es un gasto, es el corazón de la Argentina y un país también se mide por la compasión y la solidaridad porque sin salud pública no hay Nación”. “La salud es el motor del desarrollo porque una sociedad sana es más productiva y están en juego el alma de nuestro país”, cerró.

Tras la intervención del neurocirujano, la moción planteada por el tucumano Yedlin se aprobó con 164 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones. A quienes votaron en contra el primer emplazamiento, se sumaron el santafesino Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad y el neuquino Pablo Cervi de Liga del Interior.