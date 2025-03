El futuro voto de Sergio Uñac para rechazar o no los pliegos de García y Lijo en el Senado, en la mira

El presidente Milei comunicó el martes 25 de febrero la designación por decreto simple, en comisión, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. El DNU fue publicado el miércoles 26 en el Boletín Oficial, en el cual el Gobierno cuestionó al Senado y dijo que “no realizó un análisis serio y objetivo”.

En ese marco complejo, el posicionamiento de cada senador cobró un peso especial en medio de rumores de "crisis institucional" debido a la medida presidencial y sus repercusiones. Es que el decreto del libertario junto a la decisión del presidente de la Corte, Horacio Rosatti y los cortistas Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, de tomarle juramento a García-Mansilla despertó las alarmas en la oposición. Analizan que es un antecedente que podría habilitar al presidente a hacer lo mismo con el procurador. O, incluso, designar otros dos nuevos jueces de la Corte por decreto el año que viene cuando venza el plazo de un año.

En este marco, en el PJ nacional siguen de cerca el comportamiento de los propios integrantes de bloque para acompañar una sesión que rechace los pliegos. En primera instancia, Unión por la Patria necesita 25 votos para bajar los pliegos, debido a que con más de un tercio de los votos alcanza. El senador peronista José Mayans aseguró, puertas adentro y en diálogo con la propia Victoria Villarruel, que controla al menos 25 senadores que responden a CFK.

El dilema es que UxP necesita, primero, contar con 37 senadores para el quórum, y ahí sí debe tener apoyo de la mayoría de los "compañeros". Ahí aparece la figura del sanjuanino Uñac. Es que está entre los senadores considerados "outsiders" que respaldan el pliego de Lijo. Al menos, firmó el pliego junto a la santiagueña Claudia Ledesma Abdala y Lucía Corpacci. Se suma a otros senadores en la misma posición como los norteños que responden al catamarqueño Raúl Jalil y al santiagueño Gerardo Zamora, entre otros.

En febrero, casi al cierre de las sesiones extraordinarias y antes del decreto designatorio, el Gobierno Nacional consiguió la firma del dictamen sobre el pliego de Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Fue con la colaboración de nueve senadores de diferentes fuerzas políticas. Uñac fue uno de los que acompañó al oficialismo.

La meta del kirchnerismo es poder aprovechar la mayoría de 34 senadores para presionar al Ejecutivo a sentarse a negociar un acuerdo judicial más grande, que incluya una ampliación de la Corte Suprema con cupo femenino. Hay quienes señalan que Cristina Fernández busca designar a María de los Ángeles Sacnun en el máximo tribunal argentino.

No obstante, estas tratativas aún no tuvieron éxito. Ninguno de los operadores judiciales cristinistas, como Juan Manuel Olmos o “Wado” de Pedro, lograron llegar a un acuerdo con Santiago Caputo o, su mano derecha en temas judiciales, Sebastián Amerio.

Por otro lado, la mayoría del bloque de la UCR, como se reveló en el fracaso de la creación de una comisión investigadora del caso $LIBRA, se mantiene fiel al libertario y no termina de animarse a dar el paso para rechazar los pliegos. Salvo el fueguino Pablo Blanco, que no generó mucho entusiasmo. Pero no está solo: lo acompañan otros radicales como Martín Lousteau y la santafesina Carolina Losada. También el libertario Francisco Paoltroni, que fue expulsado del bloque oficialista tras su rechazo a la postulación de Lijo, y salió a cuestionar con dureza la decisión del Presidente de designar a los dos candidatos -no solo Lijo- por decreto. Paoltroni es uno de los nombres que la oposición cuenta a favor en el ajustado conteo para conseguir el quórum.

La situación de los cortistas

Si bien fueron designados por decreto de Milei, García Mansilla y Lijo atraviesan situaciones diferentes. García Mansilla ya es integrante de la Corte Suprema "en comisión" después de que Rosatti, le tomara juramento. Incluso, el flamante ministro apareció sentado junto a sus pares en la apertura de sesiones en la que habló Milei el sábado. Existe un debate jurídico sobre qué ocurriría si el Senado rechaza su pliego. ¿Finaliza inmediatamente en sus funciones o bien se mantiene en el cargo hasta que termine el plazo de su designación por decreto, a fin del período ordinario?

El escenario de Lijo es diferente por distintos motivos. Fue designado por decreto igual que García Mansilla pero todavía no juró en el cargo porque la Corte Suprema aún tiene pendiente resolver si acepta o no su pedido de licencia como juez federal. Lo definiría el próximo jueves, cuando se vuelva a reunir la Corte, en el primer acuerdo con García Mansilla en el el tribunal. Si le conceden la licencia, podría jurar ese mismo día o al día siguiente.

(Con información de elDiarioAR y Página 12).